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07.04.2020 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Место печати

В Санкт-Петербурге газеты и журналы вновь вернулись на традиционные точки распространения печатных СМИ
Текст: Мария Голубкова, Владислав Двоеглазов, Алексей Михайлов, Светлана Песоцкая, Светлана Цыганкова, Вера Черенева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 74(8128)
В Петербурге вновь заработали киоски и магазины по продаже печатной продукции. До этого всю неделю киоски стояли закрытыми, их владельцы опасались рейдов районных администраций и Роспотребнадзора. Дело в том, что печатную прессу изначально не включили в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а значит, специализированные точки по продаже газет и журналов в условиях нерабочих дней вынуждены были приостановить свою деятельность.
В ближайшее время все магазины по продаже газет и журналов должны начать работу в прежнем режиме. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости В ближайшее время все магазины по продаже газет и журналов должны начать работу в прежнем режиме. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
В ближайшее время все магазины по продаже газет и журналов должны начать работу в прежнем режиме. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

В конце прошлой недели было опубликовано постановление Минпромторга, которое закрепило за печатными СМИ статус продукции, обеспечивающей информационную безопасность страны в период пандемии.

Но при этом регионы могут сами утверждать перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Например, после введения ограничительных мер признали газеты и журналы товарами первой необходимости в Калининградской и Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Не закрылись киоски и в Архангельской области. В Поморье, кстати, некоторые СМИ зафиксировали пусть небольшой, но все-таки рост продаж газет.

В Поморье печатные СМИ вошли в список товаров первой необходимости

В Мурманской области с торговлей печатными изданиями все обстоит относительно благополучно. Розничные киоски закрывать не планируется, сообщили корреспонденту "РГ" в компании, занимающейся распространением печатных изданий в регионе. Тем не менее здесь снизились тиражи изданий. Также временно перестала выходить муниципальная газета, распространяемая в городах Кировске и Апатитах, поскольку ее распространением занимались преимущественно люди старше 65 лет. Кроме того, с 30 марта по 3 апреля в Мурманской области были закрыты для клиентов отделения "Почты России", что повлияло на распространение изданий.

В Петербурге еще на позапрошлой неделе ввели запрет на продажу газет и журналов из рук в руки. В городе перестали выходить две бесплатные газеты, которые раздавали у метро. Но схема по продаже прессы из рук в руки в городе и так не была особо популярна. В основном газеты стояли на стеллажах, а читатели брали в руки понравившееся издание и шли к кассе.

В нерабочую неделю в городе должны были закрыться все точки по продаже товаров, не относящихся к категории социально значимых. Так как печатные СМИ в этот список не внесены, то фактически такие магазины были вынуждены приостановить свою деятельность. Тем, кто продолжил бы работу, грозили серьезные штрафы в сотни тысяч рублей.

В связи с этим издатели Санкт-Петербурга написали коллективное обращение к городским властям.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Минкомсвязь сообщила о создании условий для работы СМИ во всех регионах

Обратились в Смольный и общественные организации. Так, Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России призвало местные власти ввести меры по поддержке печатных СМИ.

- От этой поддержки зависит будущее многих петербургских газет и журналов, - сказано в обращении.

Голос медиасообщества был услышан. В постановление правительства города были внесены поправки, которые разрешили киоскам по продаже прессы работать в нерабочую неделю. Правда, как говорят распространители, ситуация остается крайне непростой. Так, по словам Сергея Маркелова, генерального директора холдинга "Метропресс", которому принадлежит сеть "Первая полоса", большинство точек сети находится у станций метро. Трафик в метро сократился на 89 процентов. Пропорционально снизилось и число покупателей.

В ряде регионов печатную прессу просто не включили в перечень непродовольственных товаров первой необходимости

При этом "Метропресс" занимается также поставкой прессы в супермаркеты, и по итогам двух недель, когда страна живет в условиях борьбы с коронавирусом, продажи печатных СМИ в ретейле возросли на 10-15 процентов. Это позволяет говорить о том, что интерес к печатной прессе у граждан есть.

Петербургские распространители печатных СМИ не без основания полагают, что поток тиражей газет и журналов ждет закономерное перераспределение. Люди, которые временно уехали из Северной столицы в садоводства Ленобласти, захотят покупать газеты в местных супермаркетах. Но поскольку печатная пресса в Ленинградской области пока не включена в перечень товаров первой необходимости, распространители не знают, как будет осуществляться доставка прессы на эти территории, тем более что все больше населенных пунктов региона закрывается на карантин. То есть въезд и выезд на территорию ограничен. Как рассказали корреспонденту "РГ" в региональном комитете по печати, за какой-либо поддержкой в комитет областные газетчики пока не обращались. Но при стабильной ситуации с распространением вируса в регионе комитет намерен просить губернатора Ленинградской области открыть киоски по продаже газет и журналов.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область СЗФО Мурманская область СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область

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