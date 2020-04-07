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07.04.2020 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге при госпитализации начнут брать тест на коронавирус

Текст: Вера Черенева

В Петербурге у всех пациентов, которых сейчас госпитализируют, начнут брать тест на коронавирусную инфекцию. Ранее это требование распространялось только на людей, у которых диагностирована пневмония.

В Петербурге в Покровской больнице выявлены шесть случаев COVID-19

Как сообщают в администрации Петербурга, тестирование будет проводиться при поступлении в роддома, онкологические центры, также его начнут сдавать больные, которым нужно посетить больницу на диализ.

Один из самых тонких моментов здесь - поступление в больницу по линии скорой помощи. Проведение анализа занимает время, а в ряде случаев у врачей нет возможности ждать. Например, несколько дней назад в Александровскую больницу был занесен коронавирус. Нулевым пациентом стал мужчина, которого привезли с инфарктом. Ему оказывали всю возможную помощь, но спасти его врачи не смогли. После смерти мужчины, у него были взяты анализы, которые показали, что пациент был болен коронавирусной инфекцией. В итоге от него заразилось 11 пациентов и пять врачей.

В группе риска сейчас врачи, медсестры и санитары. В администрации города сообщают, что те медработники, которые имеют риски заражения коронавирусной инфекцией на рабочих местах, будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.

Также тестирование будет проводиться всем, кто приехал в Россию и имеет признаки респираторных заболеваний, всех, кто контактировал с гражданами, заразившимися коронавирусной инфекцией. Тест на коронавирус будут сдавать и пациенты с пневмонией, даже если они лечатся дома. Кроме того, тестирование будет проводиться людям старше 65 лет, которые обратились к врачам с симптомами респираторного заболевания.

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