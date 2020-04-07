В Петербурге проводят эксперимент "Анти-Плюшкин"

В библиотечном центре общения "Современник" проблему, куда гражданам девать хорошие, но ставшие ненужными вещи, решают нестандартно. Раз в квартал в помещении библиотеки проводят ярмарку соседского обмена и разумного потребления "Анти-Плюшкин".

Деньги на этой ярмарке не в ходу. Сдаешь свои вещи - и получаешь купоны. Одна вещь - один купон. Причем "цена" абсолютно одинакова на все: будь то норковая шуба, пластиковый тазик, мягкая игрушка, фирменные босоножки, обычная кружка, магнит на холодильник. Ассортимент практически неограничен. Единственное условие: вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые. Все просто: на полученные купоны можно взять другие вещи. А можно и не брать, разумеется. Можно реализовать купоны и на последующих ярмарках.

- Первую такую ярмарку мы провели в 2017 году, в Год экологии. И она сразу стала пользоваться успехом. Идея нашего "Анти-Плюшкина" ясна и актуальна: мы привыкаем к разумному потреблению. Что не нужно - отдай другому и возьми то, что нужно тебе. Круговорот вещей. Тем самым мы уменьшаем потребность в новых вещах - и, соответственно, меньше новых вещей нужно производить, тратить на это природные ресурсы. Причем мы изначально не рассматривали идею классической барахолки - за деньги. У нас формат именно обмена, - подчеркнула Светлана Качанова, заведующая сектором культурных программ библиотечного центра.

Принесенные вещи сотрудники библиотеки сортируют по столам. На одном - посуда, на другом - игрушки, бижутерия, сувениры, на третьем - обувь и сумочки. И так далее. На вешалках размещают платья-куртки. Такой "промтоварный магазин", который в день проведения ярмарки посещают по 400 и более "покупателей". Вещи можно приносить заранее, за неделю до проведения ярмарки. Но можно принести и сразу на ярмарку.

Идея проекта проста: отдай другому то, что не нужно самому

Обмен вещами здесь совмещают с проведением культурно-познавательных мероприятий (все - бесплатно). В день "Анти-Плюшкина" проходят лекции, мини-спектакли, мастер-классы. Причем основная тематика - экологическая. Например, изготовление сувениров из экологически чистых материалов. Скажем, с применением техники декупажа. В летнее время программу расширяют, ярмарку проводят уже в близлежащей парковой зоне. То есть получается действо на несколько часов, рассчитанное на всю семью. Интересно и взрослым, и детям.

Одна из задач ярмарки - повышение экологической грамотности. Так что на открытом воздухе (в парке или возле здания библиотеки) ставятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Волонтеры рассказывают о том, как правильно сортировать мусор, какие изделия можно получить после переработки бытового мусора.

И еще немаловажный момент: поскольку большинство ярмарок проходит в библиотеке и в часы работы книжных залов, многие смотрят книги на стеллажах, что-то берут читать на дом. Возьмут раз, а потом, возможно, станут и постоянными читателями библиотеки.

Сейчас "Анти-Плюшкин" запустил еще один проект. К обмену вещами добавился обмен... навыками. Профессиональными, творческими, бытовыми. Тоже на безвозмездной основе. Кому-то нужно, например, собрать шкаф, а взамен предлагается консультация по юридическим вопросам.

Из-за эпидситуации ярмарка сейчас не проводится. Но как только появится возможность, "Анти-Плюшкин" снова соберет гостей.