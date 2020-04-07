В Петербурге создают проект "Поддержи своих". Его цель - помочь малому бизнесу, оказавшемуся на грани выживания из-за эпидемии и введенных ограничительных мер.

На платформе одного из городских интернет-СМИ создается интерактивная карта, на которой предлагается отметить точки, которые продолжают легально работать в новых условиях. Это может быть булочная, магазин или, например, адрес гида, придумавшего, как водить экскурсии в режиме онлайн. Нанести точку могут как сами бизнесмены, так и горожане.

Карта пока находится в стадии наполнения и работает в тестовом режиме. Но даже в таком виде она оказалась результативна. Всего за два дня после объявления старта проекта бизнесмены и горожане нанесли на нее больше шестидесяти точек. И уже даже есть отклики - некоторые компании сообщили, что к ним обращались именно после того, как увидели на интерактивной карте.