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В Петербурге создают проект "Поддержи своих". Его цель - помочь малому бизнесу, оказавшемуся на грани выживания из-за эпидемии и введенных ограничительных мер.

На платформе одного из городских интернет-СМИ создается интерактивная карта, на которой предлагается отметить точки, которые продолжают легально работать в новых условиях. Это может быть булочная, магазин или, например, адрес гида, придумавшего, как водить экскурсии в режиме онлайн. Нанести точку могут как сами бизнесмены, так и горожане.

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Карта пока находится в стадии наполнения и работает в тестовом режиме. Но даже в таком виде она оказалась результативна. Всего за два дня после объявления старта проекта бизнесмены и горожане нанесли на нее больше шестидесяти точек. И уже даже есть отклики - некоторые компании сообщили, что к ним обращались именно после того, как увидели на интерактивной карте.

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