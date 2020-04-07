В Петербурге в Покровской больнице выявлены шесть случаев COVID-19

В Петербурге в Покровской больнице у шести человек выявлена коронавирусная инфекция. Ранее сюда госпитализировали пациентов с внебольничными пневмониями.

Как сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы, инфекция обнаружена в трех отделениях. Там введены ограничительные мероприятия, в частности, пациентам и медработникам запрещено их покидать. Новых пациентов сюда не принимают. Выписка приостановлена.

На прошлой неделе несколько медработников Покровской больницы записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие у них костюмов биозащиты. На тот момент в учреждение не было пациентов с подтвержденным коронавирусом. А для лечения граждан с внебольничной пневмонией противочумных костюмов не требовалось.

В связи с тем, что инфекция была занесена в Покровскую больницу, медучреждение в ближайшее время получит около тысячи костюмов биозащиты.