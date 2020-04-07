В Петербурге врачам запретили работать по совместительству

В Петербурге медицинским работникам, как врачам, так и медсестрам, запретили работать по совместительству. Это временные правила, они введены для борьбы с коронавирусной инфекцией и опубликованы в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

Как следует из текста документа, совместительство запрещено как в сторонних организациях, так и в медучреждениях по основному месту работы.

Единственное исключение сделано для медработников, которые сейчас лечат пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Несколько больниц Петербурга, где выявлены случаи COVID-19, не принимают новых пациентов и не выписывают выздоровевших. Пациенты и медработники фактически находятся на карантине, но при этом врачи продолжают исполнять свои обязанности и лечить людей в закрытых отделениях.

Медработники сейчас находятся в группе риска. Раз в неделю они должны сдавать анализы на коронавирусную инфекцию.

Временный запрет на совместительство нужен для того, чтобы, если медработник все же заразился, он не мог перенести инфекцию в другую больницу или поликлинику