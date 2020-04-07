Бизнес и власти южных регионов решают проблему дефицита медицинских масок в лечебных учреждениях и аптеках. Форс-мажорные обстоятельства оказались на руку производителям средств защиты.

Не хватает станков

Единственное предприятие в Ростовской области, изготавливающее сертифицированные маски и имеющее на это регистрационное удостоверение, перешло на режим работы в две смены и без выходных.

Цех в поселке Чалтырь под Ростовом-на-Дону работает по госзаказу. Товар поставляется для инфекционных отделений учреждений здравоохранения и в некоторые аптеки области. Еще недавно здесь выпускали около десяти тысяч масок в день, теперь 25 - 30 тысяч. Чтобы справиться с нагрузкой, набрали дополнительных сотрудников, штат вырос в полтора раза.

Часть станков ранее использовалась для изготовления других товаров - бахил, медицинских шапочек и бинтов. Сейчас все они задействованы в изготовлении масок.

Однако на производстве возникла серьезная проблема - сбой в поставках одного из расходных материалов из Китая. Поставщики из КНР взвинтили на него цену. Это средний слой маски (донской цех специализируется на изготовлении трехслойных), который не позволяет проникнуть микрочастицам при дыхании. Его поставляли только китайские партнеры. В себестоимости донской медицинской маски он составляет 70 процентов.

Как рассказал владелец цеха - индивидуальный предприниматель Дания Прибылов, повысились таможенные пошлины, выросли затраты на логистику.

Запасов сырья на предприятии хватит еще на два месяца. Если до окончания этого срока ситуация не изменится, дефицитный средний слой маски планируют заменить на отечественный аналог. Но даже это сырье сейчас нарасхват. За ним у поставщика из Подмосковья выстроилась целая очередь, в которой и ростовское предприятие.

Несмотря на значительный рост объемов производства, предприятие не получает существенной прибыли, ведь цену на свою продукцию оно поднять не может, не позволяют условия государственного контракта.

- У нас низкорентабельное производство, работаем только с бюджетниками, хотя они и предлагают купить товар втридорога, - объясняет Дания Прибылов.

Нарастить объем производства нет возможности, не хватает оборудования. Станки для изготовления масок можно было бы купить в том же Китае, но сейчас это из области фантастики. Даже если бы нашлись финансы, быстро доставить их не удастся.

Возможно, на предприятии в Чалтыре заработают еще два станка. Решить проблему с их ремонтом помогает областное правительство. Но цех все равно не сможет выполнить все заказы на маски даже на региональном уровне.

- Примерные подсчеты показали, что для Ростовской области ежедневно нужно полтора миллиона масок - при соблюдении масочного режима, замены использованных на чистые каждые два-три часа. Возьмем крупную больницу, в которой, как правило, работает от 500 до 1000 человек. В сутки одному медику требуется восемь масок, - рассказали в одной из ростовских больниц.

Власти региона приняли решение перепрофилировать два текстильных производства. Тканевые маски будут шить на фабриках в городе Шахты. Сотрудники одной из компаний, занимающейся пошивом верхней одежды, планируют делать десять тысяч многоразовых масок в сутки - из натурального хлопка и марли. Другой завод специализируется на готовых текстильных изделиях. Здесь рассчитывают шить две тысячи масок в сутки. Прежде всего, производители обеспечат ими собственный штат, а потом и других потребителей.

Кстати, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что для обеспечения нужд жителей региона будет закуплено 510 тысяч медицинских масок, пока же в донских аптеках их практически не найти.

Сошьем сами

В Астраханской области медицинские маски будут шить шесть предприятий, в том числе исправительные учреждения. Предполагается ежедневно выпускать 30 тысяч изделий. Кроме того, в область должны завезти 2,5 миллиона масок. В первую очередь их получат сотрудники медучреждений, силовых ведомств, волонтеры и соцработники.

Однако астраханцы не ждут, когда фабрики приступят к работе, - шьют сами. Один за другим перепрофилируются модельеры одежды и владельцы швейных ателье. В Instagram появляются посты с изделиями разного цвета и дизайна.

- Сначала я сшила маску себе, потом меня попросила подруга, а теперь уже тысячами принимаю заказы, - рассказала астраханский дизайнер, попросившая не указывать ее имени. - Врач инфекционной больницы назвал нас мошенниками, потому что наши изделия не сертифицированы. А он вообще видел маски в продаже? Я начала шить, потому что людям это нужно - у меня маски покупают организации и даже аптеки.

У предпринимательницы несколько видов масок: от муслиновых до трикотажных, однотонные и с позитивными надписями, к примеру, #STOPКоронавирус или с именем владельца. Цена дизайнерского изделия от 100 до 150 рублей. С введением режима изоляции девушка сама организует доставку.

Но можно найти варианты дешевле. Например, хозяйка одного из швейных ателье продает маски за 45 рублей, но оптом: не меньше чем 50 штук в руки. Они обычные, без изысков, материалы предпринимательница покупает на рынке. На одну штуку уходит полметра марли и 40 сантиметров резинки.

Делают маски и медработники, но не на продажу, а для пациентов и про запас.

- Нам выдали марлевый перевязочный материал, складываем в 6-8 слоев и веревочки пришиваем: кто на машинке, кто руками. Получается быстро, - рассказали в городской поликлинике №1.

Защиту поставили на поток

К производству медицинских масок приступили три швейных предприятия в Волгоградской области. К ним могут присоединиться еще несколько. За первые дни потребителям отправили более 10 тысяч единиц товара. За дело пока взялся малый бизнес.

В Волгограде выпускать маски стал известный торговый дом. До сих пор компания была занята изготовлением женской одежды. Но сейчас потребности на рынке изменились. Вместо платьев и юбок мастерицы делают многоразовые марлевые шестислойные повязки и тканевые маски. Здесь могут шить до пяти тысяч изделий в сутки. Продажи идут через интернет, а также по заказам организаций.

Не отстает и Урюпинск. Местные предприятия торговали трикотажем и вязаными изделиями ручной работы. Теперь хит продаж - защитные маски многоразового использования. Суммарно они могут выпускать около трех тысяч единиц в сутки. В первую очередь их клиенты находятся в том же городе. Товар активно закупают маслоэкстракционный завод и администрация - для персонала социальных объектов.

На подходе волгоградская швейная фабрика и некоторые другие фирмы.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, медицинские учреждения области обеспечены индивидуальными средствами защиты. Поставки одноразовых масок в социальные учреждения, торговые предприятия, организации и ведомства, продолжающие контактировать с людьми, находятся на контроле оперативного штаба. По линии Минпромторга России в регион поступили 300 тысяч средств индивидуальной защиты.

В Калмыкии планируется раздавать медицинские маски бесплатно. О том, где их будут брать, рассказал глава республики Бату Хасиков, обратившись к жителям региона. Он заявил о закупке в течение недели 180 тысяч масок.

Кроме того, в одном из учреждений УФСИН производство многоразовых масок уже налажено. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, новая продукция будет выпускаться в относительно небольших количествах и направляться на нужды региона.

В первую очередь бесплатные маски в Калмыкии получат ветераны, пожилые жители республики и дети. Местные власти заверяют, что сотрудники здравоохранения, в том числе добровольцы из медучилища, помогающие врачам, уже обеспечены всеми средствами защиты.

Полезный совет

Многоразовые маски можно использовать повторно, но после грамотной обработки, сообщает Роспотребнадзор.

"В интернете появляются объявления о продаже многоразовых масок, но они не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению, - рассказали в ведомстве. - Такие маски использовать повторно можно после обработки. Ее нужно выстирать с моющим средством и обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара, а затем прогладить". Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов).