На Кубани 28 тысяч семей получат бесплатные продуктовые наборы

Адресная помощь начнет поступать тем жителям, которым режим самоизоляции дается труднее всего и которые нуждаются в поддержке больше, чем остальные, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- Это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасной, а также воспитывающие ребенка-инвалида, состоящие на учете в органах социальной защиты населения - всего около 28 тысяч семей, - отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

Для поддержки таких семей сейчас формируются продуктовые наборы с продуктами длительного хранения. Продуктовые наборы будут доставляться краевыми центрами социального обслуживания населения.

Организатором этой акции является федеральная сеть магазинов у дома, которая запустила специальную программу. Акция сначала стартует в Краснодарском крае, а затем начнет действовать и в других крупных городах России.

- Призываем наших партнеров - участников продовольственного рынка, логистические компании, некоммерческие организации - присоединиться к этой программе, - прокомментировал инициативу руководитель розничной сети магазинов Ян Дюннинг. - Дети-инвалиды и малообеспеченные многодетные семьи находятся в зоне повышенного риска. Им особенно нужна помощь.

Власти края подчеркивают, что продуктовые наборы получат в первую очередь семьи, находящиеся в трудной жизненной, а также семьи с детьми-инвалидами.

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