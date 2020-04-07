На Кубани сотрудника ГИБДД обвинили во взятке в 1,5 млн рублей

В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД по Красноармейскому району. Он обвиняется в пятнадцати эпизодах получения взяток в крупном и значительных размерах (статья 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в период с 18 января 2017 года по 30 июля 2018-го полицейский требовал от пятнадцати подчиненных ему инспекторов ГИБДД регулярно передавать ему взятки, взамен же обещал свое покровительство. Несговорчивым сотрудникам обвиняемый пригрозил привлечением к дисциплинарной ответственности, "в результате чего они будут лишены возможности поощрения и перемещения по службе, вплоть до увольнения из органов внутренних дел".

- Инспекторы ДПС, воспринимая данную угрозу реально, были вынуждены согласиться с его требованиями. В итоге на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании заместителя начальника отдела ГИБДД, было перечислено свыше 1,5 миллиона рублей. Данный факт выявлен оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по краю, - рассказали в ведомстве.

На период следствия полицейского заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывший заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району приказом ГУ МВД по Краснодарскому краю уволен из органов внутренних дел в марте 2019 года. В данное время находится в СИЗО.