На Кубани умер первый заразившийся коронавирусом пациент

В Краснодарском крае, по информации оперативного штаба региона, умер первый пациент с COVID-2019. 45-летний мужчина скончался в Лабинской центральной районной больнице.

Как уже сообщалось, на вчерашний день диагноз коронавирус на Кубани подтвердился у 50 человек.

По данным оперативного штаба, в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратился 681 человек (среди них 121 ребенок). Продолжают стационарное лечение 265 человек (из них 66 детей).

"15 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Один пациент умер. Заболевшему было 45 лет, он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ. Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых подтвержденных заболевших становится все больше молодых людей", - рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Кроме того, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 5327 человек. Проведено 16тысяч 686 лабораторных исследований. Подтверждено 50 случаев. Еще по 44 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

В обсерваторах находится 78 человек (13 - в Краснодаре и 65 - в Сочи), температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.