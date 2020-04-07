Почему на юге России интенсивно развивается зеленая энергетика

В Адыгее завершено строительство солнечной электростанции мощностью четыре мегаватта. Расчетное годовое производство электроэнергии Адыгейской СЭС составит 5,132 миллиарда киловатт-часов, отметили в правительстве региона. Это уже второй проект, открытый в регионе с начала года.

Месяц назад здесь же заработала самая крупная в России ветровая электростанция установленной мощностью 150 мегаватт. Она начала поставку на оптовый рынок электроэнергии и мощности, сообщили в Росатоме. На юге один за одним вводятся в эксплуатацию проекты альтернативной энергетики, что неудивительно: эти технологии стремительно дешевеют, инвесторы могут продавать полученную электроэнергию в федеральную оптовую сеть. А значит, они не столкнутся с перепроизводством. Более того, в перспективе инвестировать в эту сферу и зарабатывать смогут даже небольшие частные компании.

Сейчас в Адыгее достраивают солнечную электростанцию - Шовгеновскую СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

- Показатели инсоляции в Адыгее - одни из самых выгодных для энергетиков среди регионов страны. В среднем у нас более 250 солнечных дней в году, это уникальное преимущество, которое мы будем использовать максимально, - говорит глава республики Марат Кумпилов.

Соседи тоже стараются не отставать. На Кубани первый "ветряной проект" появится в 2021 году в Темрюкском районе. Его реализует консорциум "дочки" испанской энергетической компании и московской. Мощность ветропарка составит 72 МВт, объем инвестиций - 7,8 миллиарда рублей. В Темрюкском районе появится и ветропарк, мощность которого будет уже 150 МВт. Инвестиции - свыше 20 миллиардов рублей. Как сообщали местные СМИ, инженерно-изыскательные работы уже выполнены, однако нужны свободные 140 с лишним гектаров земли. Подходящий участок пока ищут, и сроки реализации проекта еще не определены.

Ростов-на-Дону вообще решил завоевать статус столицы ветровой энергетики России. Сегодня здесь строят несколько крупных ветроэлектростанций общей установленной мощностью 440 МВт. Но главное даже не это, а то, что власти создают на Дону полноценный отраслевой кластер, объединяющий несколько предприятий Ростова, Волгодонска и Таганрога. Они займутся производством оборудования для ВЭС, которое планируют поставлять во все регионы страны и даже на экспорт. Уже есть несколько заинтересованных покупателей в странах бывшего Союза. По данным Агентства инвестиционного развития области, общие инвестиции в эту сферу превысят 140 миллиардов рублей.

В прошлом году компания из Таганрога открыла первый в России завод, выпускающий стальные башни для ветроэнергетических установок. На заводе уже изготовлено 90 конструкций, сообщили корреспонденту "РГ" в правительстве региона. К слову, часть из них была отправлена на строительство первого ветропарка в Ростовской области - Сулинской ВЭС. И месяц назад она тоже начала поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности. В прошлом году эта же фирма получила квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок известного мирового бренда. На предприятии ввели дополнительную производственную линию для изготовления нового типа башен. Они будут использоваться при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт. Если коронавирус не сорвет планы, станция заработает через несколько месяцев.

- Помимо Сулинской ВЭС в регионе на разных стадиях реализации находятся три ветропарка Фонда развития ветроэнергетики, - рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. - В общей сложности в четырех ветропарках разместится 90 ветроустановок мощностью от 3,8 МВт до 4,2 МВт каждая. С?правительством Ростовской области у фонда подписано соглашение, предусматривающее наращивание мощностей ветрогенерации в регионе до 600 МВт.

- Ростовская область шаг за шагом становится лидером ветроэнергетики России. Причем не только в строительстве ветропарков, но и в укреплении производственной базы ключевых элементов ветроустановок, - отмечает председатель совета директоров УК "Ветроэнергетика" Алишер Каланов.

Если на первом этапе, как мы видим, в отрасль приходят крупные инвесторы, то в будущем это сделают мелкие. И даже непрофильные компании.

Комментарий

Дмитрий Беляев, редактор Национального аграрного агентства:

- Во многих странах Европы развивается альтернативная "независимая" тепловая и электроэнергетика. Фермерские хозяйства ставят свои солнечные панели, ветряки и даже установки, перерабатывающие навоз в тепловую энергию. Таким образом они очень хорошо экономят, а некоторым даже удается периодически продавать излишки в общую сеть. Я уверен, что мы тоже идем этим путем. В будущем производить электроэнергию смогут не только специализированные крупные компании, но даже небольшие фермерские хозяйства. Все условия на юге для этого есть.