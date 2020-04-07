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07.04.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почему волонтеры не покупают на рынке продукты своим подопечным

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Корреспонденты "Российской газеты" с отрядом молодых волонтеров прошлись по адресам одиноких стариков.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Двадцатилетний студент строительного университета Игорь Беднев, стоя в супермаркете, изучает листочек со списком продуктов, достает мобильник и набирает номер.

- Вячеслав Владимирович, кефир какой жирности? И белых орехов нет, только грецкие, - уточняет Игорь. Он в маске, на руках медицинские перчатки. Получив ответ, поправляет маску и начинает набирать незамысловатый набор в корзину: молоко, укроп, зеленый лук… Где же ржаной "кирпичик" Трусовского хлебозавода?

- Нашел! - ликует Игорь, вытаскивая из глубины полки нужный сорт.

- Часто просьбы такие конкретные? - интересуюсь.

Фото: AFP/Agustin PAULLIER
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- Постоянно! Пожилые люди привыкают к определенным продуктам, чаще всего к тем, что продаются на рынках. Вот, например, этот дедушка хотел, чтобы мы на "Большие Исады" пошли и нашли таджикские белые орехи, даже образец выдал. Но на рынках продукты не обрабатывают как надо. Зачем же мы будем это покупать людям, которых, наоборот, хотим защитить? Да и чеки на базаре не выдают, поэтому мы ходим только в магазины.

В волонтерстве Игорь шестой год, и в отряд помощи людям категории "60+" записался одним из первых.

- Есть несколько категорий пожилых людей: добрые и те, которых сначала все устраивает, а потом вдруг появляется много претензий. Они звонят, жалуются. Но как начался коронавирус, я таких ни разу не встретил. Наоборот, одни бабушки уговаривают зайти на чай, другие пытаются оставить нам сдачу. Но нам нельзя переступать порог квартиры и деньги тоже не берем.

В отряде с Игорем - первокурсник технического университета Алексей Курятников, тоже будущий строитель. Он живет в селе Три Протока, каждое утро к 9.30 едет в волонтерский штаб в центре города. Сюда со всех концов поступают заявки от пожилых астраханцев, которым нужно купить продукты и лекарства. Оператор сообщает пенсионеру фамилию волонтера. И доброволец идет по адресу. Предъявляет документы и выполняет просьбы.

Фото: Архив Елизаветы Ротенберг
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- Мы делаем все, чтобы люди старше 60 не выходили из дома: покупаем продукты, лекарства, часто просят мусор вынести, - рассказывает Алексей. - В день успеваю четыре-пять адресов обойти. Сначала шагомер ставил на телефон, но он начал тормозить, да и батарейка садится.

По дороге из магазина заходим в три аптеки в поисках лекарства. Наконец, удача, необходимая мазь имеется. Возвращаемся в квартиру. По крутым деревянным ступенькам пристроя поднимаемся на второй этаж. Нам открывает дверь хозяин в медицинской маске.

- Здравствуйте, вот ваши продукты, чеки и сдача 360 рублей, распишитесь, - протягивают ребята пакет и бланк. Радушный пенсионер сердечно выдает студентам "полтинник".

- Что вы, не надо! - протестуют волонтеры.

Ребята уходят, у них еще один адрес, а потом домой - слушать лекции в "Ютубе". Учебу никто не отменял, просто теперь она удаленная и с волонтерством проще совмещать.

Фото: Татьяна Кравченко
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Сейчас волонтеров уже больше 500 человек, это студенты, активисты ОНФ, региональной организации "Поколение будущего", "Волонтеры-медики", областного агентства по делам молодежи. Записываются в отряд и взрослые люди, юристы, учителя, воспитатели.

- Звонят: "У нас есть транспорт, чем можем помочь?" У нас есть общий чат, мы всех их добавляем и отправляем ссылку для регистрации, - рассказал "РГ" координатор одного из отрядов, пятикурсник медуниверситета Шамиль Ильясов. - Сегодня, например, группы выезжали в поликлиники, забирали рецепты и покупали лекарства, всего около 150 адресов объездили. Мы сейчас все заявки обслуживать успеваем, никто без помощи не остается. Так что бабушки и дедушки спокойно могут оставаться дома, пока не пройдет эпидемия.

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