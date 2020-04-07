Под Сочи дикие звери вышли на заповедные туристские тропы

В окрестностях Сочи дикие звери из-за непривычной тишины стали выходить на тропы популярных маршрутов Кавказского государственного природного биосферного заповедника, более недели закрытом для туристов и экскурсий.

Как сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника, свидетелями таких неожиданных встреч становятся госинспекторы - сотрудники отдела охраны территории каждый день выходят на патрулирование природных объектов в поисках потенциальных нарушителей.

Так, в тисо-самшитовой роще, в районе Оползневой балки, они заметили косулю. Чтобы не спугнуть осторожное и очень чуткое животное, пришлось на время замереть и при этом не забыть включить камеру мобильного телефона. Косуля сначала скрывалась за деревьями, а потом выбежала к тропе, но, увидев людей, задержалась на виду лишь на секунду - и умчалась в лес. Эту встречу можно назвать уникальной - косули крайне редко подходят так близко к тропе, где ходят люди.

Еще одна встреча произошла на следующий день в районе "Чертовых ворот". Шакал, ничуть не пугаясь людей, шел по берегу реки Хосты. Хищник вблизи городской черты не редкость: эти животные синантропны (приспособлены к обитанию рядом с человеком. Они добывают корм на мусорках и свалках, а порой люди сами их прикармливают. Видимо, сейчас еды стало меньше, поэтому и вышел хищник, который активен в сумерках, в поисках съестного при свете солнца.

В тисо-самшитовой роще, кроме косуль и шакалов, обитают еноты, куницы, белки. Ближе к реке можно встретить выдру и барсука. Бывают случаи, когда зверей замечают особенно везучие туристы.