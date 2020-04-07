Торговые центры Севастополя снизили арендную плату

Крупные торговые центры (ТЦ) Севастополя договорились снизить на 50 процентов размер арендной платы для предпринимателей на время ограничительных мер, введенных в городе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе в правительстве города провели совещание с представителями ТЦ и опубликовали телефоны десяти крупных комплексов и сетей, по которым арендаторы могут решить вопрос пересмотра ставки.

Арендодатели решили полностью отменить арендную плату для торговых точек, которые не работают в период жестких ограничений. В течение нерабочей недели, с 28 марта по 5 апреля, в Севастополе были открыты только объекты, реализующие товары первой необходимости: продукты, лекарства, санитарно-гигиенические средства. Для них арендная плата сохранится полностью или со скидкой.

Как сообщила вице-губернатор Мария Литовко, скидки для арендаторов останутся, пока в городе будет действовать режим повышенной опасности.

- Несколько торговых центров уже решили на ближайшие два месяца, апрель и май, снизить арендную плату до 50 процентов, - сообщила Литовко. - Они готовы рассматривать индивидуально вопрос понижения ставки.

По ее словам, владельцы торговых площадей также договорились установить мораторий на повышение арендной ставки до конца 2020 года. Власти города обещают проконтролировать выполнение этих обязательств.

- Эти условия должны выполняться в обязательном порядке, - отметила Литовко.

В региональном отделении "Опоры России" подтвердили, что практически все арендодатели Севастополя на период "карантинной" недели отменили платежи. А с 6 апреля понижают ставку на 25 - 50 процентов.

- 90 процентов собственников коммерческих помещений идут навстречу, - говорит руководитель отделения "Опоры России" в Севастополе Илья Пестерников. - Все предпринимательское сообщество сейчас оказалось в непростой ситуации, и арендодатели понимают: если не пойти на уступки, то завтра арендовать площади будет некому.

Малый бизнес тем временем старается перепрофилироваться и найти способы доставки товаров непосредственно покупателю.

- Даже дорогие рестораны Севастополя, которые никогда не работали с доставкой, сейчас переходят на такой формат, - говорит Илья Пестерников. - Швейные фабрики шьют маски. Дистрибьюторы продуктов питания и бытовых товаров также переходят на доставку. Например, в Севастополе запустили сервис онлайн-закупок для юридических лиц. Продовольственные товары, санитарно-гигиенические средства, бытовую химию будут доставлять в магазины, торговые сети, рестораны, отели. У прогрессивных предпринимателей сейчас появился шанс перестроиться, внедрить дистанционные сервисы. Если в крупных городах РФ они уже работают, то на полуострове были развиты незначительно.

Гендиректор севастопольского торгового центра Александр Парфенюк рассказал "РГ", что на минувшей неделе в ТЦ работали только четыре арендатора из 100. Всем, кто вынужденно был закрыт, отменили арендную плату.

- Продолжают работать аптека, магазины бытовых товаров и продуктовые. У них товары первой необходимости, выручка есть, поэтому и от арендной платы мы их не освободили, - говорит Парфенюк. - Остальным плата не начисляется до 6 апреля, а потом все будет зависеть от решения властей: если нерабочие дни продолжатся, то плату отменим, а если разрешат работать, установим скидки. На апрель будет скидка 30 процентов для первого этажа и 50 процентов - для второго, если будет работать ТЦ.

Владельцы коммерческой недвижимости попросили у правительства Севастополя принять ответные меры и отменить арендный платеж за землю на период, когда большинство торговых точек закрыто.

- Платежей с работающих четырех магазинов не хватит даже на заработную плату обслуживающего персонала, а у нас еще большие суммы за аренду земельного участка, налоги, коммунальные платежи, - объясняет Парфенюк. - Нужна не только отсрочка арендной платы за землю, чтобы в июле заплатить тройную сумму. Мы ожидаем от города синхронных мер в виде моратория на арендную плату, коммунальные платежи, если будет и дальше продлен режим, когда почти никто не работает.

Власти Севастополя пока не отменили и не снизили плату за аренду городской земли и имущества в нерабочий период, но ввели отсрочку. Арендную плату за период с 1 марта по 30 июня можно будет внести до 20 декабря 2020 года при условии, что арендатор письменно обратится в департамент имущественных и земельных отношений Севастополя до 30 июня 2020 года. Пеня за просрочку платежей на эти четыре месяца отменяется.

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