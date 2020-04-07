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07.04.2020 13:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вошли в положение

Торговые центры Севастополя снизили арендную плату
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 74(8128)
Крупные торговые центры (ТЦ) Севастополя договорились снизить на 50 процентов размер арендной платы для предпринимателей на время ограничительных мер, введенных в городе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе в правительстве города провели совещание с представителями ТЦ и опубликовали телефоны десяти крупных комплексов и сетей, по которым арендаторы могут решить вопрос пересмотра ставки.

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Арендодатели решили полностью отменить арендную плату для торговых точек, которые не работают в период жестких ограничений. В течение нерабочей недели, с 28 марта по 5 апреля, в Севастополе были открыты только объекты, реализующие товары первой необходимости: продукты, лекарства, санитарно-гигиенические средства. Для них арендная плата сохранится полностью или со скидкой.

Как сообщила вице-губернатор Мария Литовко, скидки для арендаторов останутся, пока в городе будет действовать режим повышенной опасности.

- Несколько торговых центров уже решили на ближайшие два месяца, апрель и май, снизить арендную плату до 50 процентов, - сообщила Литовко. - Они готовы рассматривать индивидуально вопрос понижения ставки.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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По ее словам, владельцы торговых площадей также договорились установить мораторий на повышение арендной ставки до конца 2020 года. Власти города обещают проконтролировать выполнение этих обязательств.

- Эти условия должны выполняться в обязательном порядке, - отметила Литовко.

В региональном отделении "Опоры России" подтвердили, что практически все арендодатели Севастополя на период "карантинной" недели отменили платежи. А с 6 апреля понижают ставку на 25 - 50 процентов.

- 90 процентов собственников коммерческих помещений идут навстречу, - говорит руководитель отделения "Опоры России" в Севастополе Илья Пестерников. - Все предпринимательское сообщество сейчас оказалось в непростой ситуации, и арендодатели понимают: если не пойти на уступки, то завтра арендовать площади будет некому.

Малый бизнес тем временем старается перепрофилироваться и найти способы доставки товаров непосредственно покупателю.

Фото: Александр Таюрский
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- Даже дорогие рестораны Севастополя, которые никогда не работали с доставкой, сейчас переходят на такой формат, - говорит Илья Пестерников. - Швейные фабрики шьют маски. Дистрибьюторы продуктов питания и бытовых товаров также переходят на доставку. Например, в Севастополе запустили сервис онлайн-закупок для юридических лиц. Продовольственные товары, санитарно-гигиенические средства, бытовую химию будут доставлять в магазины, торговые сети, рестораны, отели. У прогрессивных предпринимателей сейчас появился шанс перестроиться, внедрить дистанционные сервисы. Если в крупных городах РФ они уже работают, то на полуострове были развиты незначительно.

Гендиректор севастопольского торгового центра Александр Парфенюк рассказал "РГ", что на минувшей неделе в ТЦ работали только четыре арендатора из 100. Всем, кто вынужденно был закрыт, отменили арендную плату.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Продолжают работать аптека, магазины бытовых товаров и продуктовые. У них товары первой необходимости, выручка есть, поэтому и от арендной платы мы их не освободили, - говорит Парфенюк. - Остальным плата не начисляется до 6 апреля, а потом все будет зависеть от решения властей: если нерабочие дни продолжатся, то плату отменим, а если разрешат работать, установим скидки. На апрель будет скидка 30 процентов для первого этажа и 50 процентов - для второго, если будет работать ТЦ.

Владельцы коммерческой недвижимости попросили у правительства Севастополя принять ответные меры и отменить арендный платеж за землю на период, когда большинство торговых точек закрыто.

- Платежей с работающих четырех магазинов не хватит даже на заработную плату обслуживающего персонала, а у нас еще большие суммы за аренду земельного участка, налоги, коммунальные платежи, - объясняет Парфенюк. - Нужна не только отсрочка арендной платы за землю, чтобы в июле заплатить тройную сумму. Мы ожидаем от города синхронных мер в виде моратория на арендную плату, коммунальные платежи, если будет и дальше продлен режим, когда почти никто не работает.

Власти Севастополя пока не отменили и не снизили плату за аренду городской земли и имущества в нерабочий период, но ввели отсрочку. Арендную плату за период с 1 марта по 30 июня можно будет внести до 20 декабря 2020 года при условии, что арендатор письменно обратится в департамент имущественных и земельных отношений Севастополя до 30 июня 2020 года. Пеня за просрочку платежей на эти четыре месяца отменяется.

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