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07.04.2020 11:25
Проект: В регионах

В Астрахани швейные предприятия переключились на производство масок

Текст: Наталья Коротченко
В Астраханской области компании по производству резиновой обуви и пошиву пуховиков в кратчайшие сроки перепрофилировались: теперь они шьют маски. Продукция пользуется высоким спросом в регионе в связи с введением карантина для недопущения распространения коронавируса.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба губернатора области, производством средств защиты занялись "Дюна", "Астратекс" и "Сардоникс". Министерство промышленности региона реализует программу льготного кредитования для таких компаний, займы для покупки сырья на производство масок составляют всего один процент годовых. Кроме того, пошив средств защиты помогает предприятиям выйти из застоя, так как их доходы упали из-за закрытия торговых центров.

Например, цех "Дюны" в первый же день работы изготовил пять тысяч масок, для удовлетворения покупательского спроса компания готова увеличить производство до 13-14 тысяч штук. Сейчас на предприятии трудится 50 швей, некоторых работниц вызвали из отпуска.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Наши швеи - профессионалы, им не составило труда переориентироваться на новый вид продукции, - сообщила директор предприятия Нина Трещева губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, который посетил предприятие.

Компания шьет маски из российских материалов, часть комплектующих (резинки) "Дюна" взяла из собственных запасов сырья, которое использовалось в производстве обуви. Информацию о продукции предприятия имеют возможность размещать на единой интернет-площадке "Астрахань промышленная", созданной областным минпромом.

- Больницам нужно 49 тысяч масок в месяц. Очень важно, чтобы вы в оперативном режиме нарастили объёмы производства С учётом обстановки, которая складывается в мире и в стране, это жизненно необходимый вид продукции, - обратился губернатор Игорь Бабушкин к производителям.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

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