В Астрахани создана мини-ферма для выращивания рыбы и овощей в квартире

Студенты и преподаватели кафедры "Аквакультура" Астраханского гостехуниверситета создали мобильную ферму: конструкция площадью всего один квадратный метр легко помещается на кухне обычной квартиры и позволяет выращивать рыбу и овощи.

Как утверждают разработчики, на мини-ферме можно разводить даже осетров. Установка не имеет аналогов в России и уже получила грант У.М.Н.И.К.

- Мы разделили контейнер из пищевого пластика на два уровня: нижний - рыбоводный, а в верхнем выращиваются растения, - рассказывает автор идеи, студентка первого курса магистратуры АГТУ Елена Евграфова, демонстрируя установленную в лаборатории компактную ферму. - Вода между двумя уровнями непрерывно циркулирует: из рыбьего отсека с помощью насоса она поступает наверх, к растениям. Те впитывают органику, которая содержит полезные для них азотистые вещества. Растения выступают своего рода биофильтром, и очищенная вода снова спускается в нижний модуль. Конструкция фермы позволяет защищать секцию с аквакультурой от лишнего света: он вызывает цветение воды и уменьшает в ней содержание кислорода.

Чтобы создать такой механизм, потребовалось около двух лет. Установка получилась компактной и недорогой. Ее себестоимость около 30 тысяч рублей. Проект Елена создавала при поддержке доцента кафедры "Аквакультура" Лины Лагуткиной.

- Мы изучили мировую литературу, все прорывные методики, - рассказала педагог. - Идею подал университет, затем агентство стратегических инициатив - нужны были инструменты для развития компетенций сити-фермерства именно в области аквакультуры, здесь у нашего вуза накоплен богатый опыт.

В тот же период Лина Лагуткина выяснила, что живущие в рыборазводных прудах микроорганизмы можно не утилизировать после выпуска рыбы, как это делают сейчас, а использовать в производстве кормов для раков. Такой корм получается дешевле традиционного в 20 раз: всего 150 - 200 рублей за килограмм вместо 3 - 4 тысяч. Педагог запатентовала разработку. Для испытаний мини-фермы ученые выбрали разведение раков.

- Можно разводить и рыбу: линя, карпа, тиляпию, даже осетровых, - говорит со знанием дела Елена Евграфова. После демонстрации мини-фермы на одном из межрегиональных форумов ей предложили место специалиста Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Одновременно она готовится открыть собственное предприятие и выпускать установки для развития сити-фермерства. Модулем уже интересуются спортшколы, так как хотят приучить воспитанников к полезному питанию, и... церковные учреждения. Идея оказалось актуальной для периода Великого поста.

- Все хотят иметь на столе свежие продукты, - говорит Елена, - а в этом небольшом боксе, который можно поставить и на кухне, и на балконе, и в гараже, можно вырастить до 60 килограммов рыбы или раков в сезон. А также зелень и все виды овощей: редис, баклажаны, томаты - около 30 килограммов. Здесь только картошку не получится выращивать: для клубневых модуль не подойдет. Но в целом это настоящая ферма в квартире.

Кстати

Сити-фермерство в России включено в Атлас новых профессий Агентства стратегических инициатив (АСИ), так как это глобальный тренд. Все больше людей стремятся жить в городах, а передовые агротехнологии в условиях урбанизации дают возможность экономить и получать качественные продукты. Компетенция "сити-фермерство" недавно была включена в соревнования союза "Молодые профессионалы" Worldskills Russia.