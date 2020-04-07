В Краснодаре волонтеры помогли кризисному центру для женщин

В столице Кубани подопечные кризисного центра "Светлая обитель" шьют защитные маски и раздают их нуждающимся.

Информацию об этом мы увидели в социальных сетях. И тут же начали разыскивать авторов добрых дел. Оказалось, речь идет об автономной некоммерческой организации помощи незащищенным слоям населении, которая в рамках проекта "Благой дар Кубани" дала приют беременным женщинам и юным мамочкам, попавшим в беду. Возглавляет центр доктор-психолог Ирина Полякова. Сама многодетная мама - у молодой женщины четверо детей от восьми месяцев до 15 лет - Ирина прекрасно справляется с проблемами своих подопечных.

- За два года, пока работает наш центр, мы дали приют на разные сроки 22 женщинам и 37 детям, у наших мамочек, попавших сюда беременными, родились восемь малышей, свыше 400 человек получили различные виды помощи, - рассказывает она.

С момента открытия "Светлой обители" ее подопечные занимаются рукоделием - шьют сумки, украшают яйца, расписывают пряники. Декоративные изделия мастериц-самоучек продаются на православных ярмарках и в церковных лавках. Вырученные деньги идут на нужды обители. Но в основном она живет за счет пожертвований. Настоятель Свято-Ильиинского храма протоиерей Димитрий Болтонов в Екатеринодарской епархии возглавляет отдел по социальному служению. Кризисный центр под его особым покровительством.

- Бывают ситуации, в которых профессиональному психологу сложно разобраться, - говорит Полякова. - Тогда иду за советом к батюшке. Он сам многодетный отец, четверых детей воспитывает, поэтому всегда подскажет, как лучше поступить. С его помощью нам удается предостеречь юных женщин от опрометчивых поступков.

Одних "Светлая обитель" защищает от жестокости, побоев и унижения, другим позволяет пережить материальные трудности. Причем возможность проживания в центре на полном обеспечении получают женщины вне зависимости от национальности, вероисповедания, нередко при отсутствии регистрации. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, в центре на постоянной основе работают администраторы, женщины получают консультации юристов, социальных работников и психологов.

В условиях объявленного на Кубани карантина по коронавирусу "Светлая обитель" продолжает работать в прежнем режиме. Волонтеры и администраторы обеспечены спецпропусками, все необходимое для нужд подопечных привозят на машине. Вот только прогулки ограничены маленькой придомовой территорией. Женщины теперь больше времени проводят в помещении и стараются потратить его с пользой для себя и своих друзей.

- После проведенного мастер-класса по пошиву масок наши подопечные обеспечили ими себя, администраторов и волонтеров, - продолжает Ирина Полякова. - Но потом из-за дефицита марли они были вынуждены приостановить работу. Сейчас нашлись добрые люди, снабдившие нас из своих запасов пошивочным материалом, поэтому девочки вновь сели за машинки. Сшитые маски мы планируем передать волонтерам некоммерческих организаций, которые доставляют на дом продукты для нуждающихся.

На Кубани таких организаций становится все больше. И в эти дни они особенно востребованы. В центре гуманитарной помощи, созданном при Свято-Ильинском храме Краснодара, попавшие в трудную ситуацию семьи могут получить одежду, продукты питания, детскую мебель, предметы ухода за детьми. А "Светлая обитель" даст приют нуждающимся.

Кстати

Благотворительный проект, который реализуется в Краснодаре при поддержке Фонда президентских грантов, призван помочь выйти из кризисных ситуаций мамам с маленькими детьми, направлен на снижение числа абортов и отказов от новорожденных. Телефон горячей линии - 8 (918) 193-77-33.