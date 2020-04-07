Крымские интернет-магазины электроники и бытовой техники на прошлой неделе закрыли пункты выдачи и снизили стоимость доставки. Раньше курьер привозил заказ бесплатно, если его стоимость была не менее 10 тысяч рублей, а теперь денег за доставку не возьмут, если его цена пять тысяч. Также подешевела на 100 рублей доставка по Симферополю и в другие населенные пункты.

Как говорят представители магазинов, соблюдаются все меры предосторожности: перед выездом к клиенту у курьера измеряют температуру тела. Также при передаче товара он обязан быть в перчатках, маске и иметь при себе антисептик.

Менеджер одного из крымских интернет-магазинов электроники Александр Иванов рассказал, что на прошлой неделе незначительно увеличился спрос на комплектующие для компьютеров, на планшеты, смартфоны. Самые активные интернет-покупатели - это жители городов в возрасте от 30 до 40 лет из Севастополя, Симферополя и Ялты.

- Заказов не стало больше, чем в феврале. О буме говорить не приходится. Сейчас не время спонтанных покупок, люди берут только самое необходимое, - говорит Александр Иванов.

В другом интернет-магазине также не отмечают всплеска спроса. Незначительно в марте увеличились продажи гарнитуры, клавиатуры, мышек и ноутбуков.

- Возможно, крымчане из-за сложной социальной и экономической обстановки и туманных перспектив с работой не хотят делать дорогие покупки, - предположили в симферопольском магазине.

Онлайн-ретейлеры не исключают, что в ближайшие пару месяцев будет спад продаж. Дефицита товара нет, все в наличие. Продавцы прогнозируют рост цен на бытовую и компьютерную технику.

- Резко сократились поставки комплектующих из Китая в страны, которые собирают бытовую и компьютерную технику. Из-за этого там тоже образовался дефицит и сократилось производство. Сказываются и валютные колебания. Цена вырастет примерно на 20-30 процентов, - считает Александр Иванов.

Мебельный рынок Крыма тоже готовится к переменам. Согласно прогнозам экспертов, на плаву останутся только крупные игроки. А пока предприниматели пытаются приспособиться к новым реалиям.

- Наша команда перешла на удаленку. Главное - перестроить заказчиков на работу по-новому, - говорит дилер кухонной фабрики Ирина Стрижевская. И поясняет: на сайте есть опция "предварительный просчет", клиент указывает модель кухни или оставляет заявку на замер, дизайнер работает над проектом и в режиме онлайн согласовывает детали с заказчиком. Окончательный проект клиент может посмотреть на своем ноутбуке с помощью 3D-очков и утвердить его.

Тем временем

За девять месяцев 2019 года индекс промышленного производства в мебельной отрасли Крыма составил 71,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. По данным Крымстата, за это время произведено мебели на 67,9 миллиона рублей, в 2018-м - на 133 миллиона.