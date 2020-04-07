В Крыму приостановили работу цветочные ларьки, магазины и флористические студии. Продавцы переориентировались на доставку букетов на дом. Как этот бизнес работает в новых условиях и стоит ли ожидать в дальнейшем подорожания благоухающего товара, узнал корреспондент "РГ".

Букеты из цветов, выращенных на полуострове, будут радовать глаз несколько недель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Симферополе на дверях некоторых ларьков и магазинов появились объявления: "Работаем онлайн, доставка цветов бесплатно".

- Заказов практически нет. Людям не до цветов сейчас, дни рождения, если и отмечают, то без размаха, в узком семейном кругу, свадеб стало заметно меньше. Не нужны услуги и по оформлению банкетов в ресторанах, - сетует флорист Елена Белова.

Стагнацией рынка озадачены предприниматели, занимающиеся выращиванием цветов в теплицах. По их словам, из-за прекращения продаж они вынуждены выбрасывать цветы и останавливать технологический процесс - выключать подсветку и газовое отопление, чтобы сэкономить деньги.

- Выращивание цветов - трудоемкий и затратный процесс. Чтобы цветок вырос и зацвел, необходимо несколько месяцев ежедневно ухаживать за растениями, поддерживать нужную температуру и влажность в теплицах, - говорит цветовод Николай Горохов. Выращиванием цветов он занимается с 90-х годов.

Крымские тепличники считают, что такая ситуация продлится еще несколько недель. Но цветок - скоропортящийся товар, и ждать столько он не может.

Вместе с тем ограничения поставок зарубежного товара в РФ дает шанс местным производителям после отмены карантина.

Лучшие условия для цветов - подходящий климат и благодатная почва - в Севастополе, Бахчисарайском районе и на ЮБК.

В основном в Крыму выращивают несколько видов роз, альстремерию, эустому, ирисы, тюльпаны и герберы. Когда-то здесь было много гвоздики, но цветок из Нидерландов потеснил местный: благодаря более современным технологиям зарубежные букеты оказались дешевле крымских.

По данным Крымстата, в сельскохозяйственных организациях в 2019 году собрано 1,4 миллиона штук срезанных цветов и цветочных бутонов, в крестьянских фермерских хозяйствах - 29,7 тысячи штук. Разведением цветов в теплицах в промышленных объемах занимались восемь предприятий. Это в основном небольшие хозяйства. А больших, по крымским меркам, всего несколько, их теплицы занимают 9 и 2,2 гектара.

Местные цветоводы утверждают, что в этом деле нет случайных людей, а также охотников за большим и быстрым заработком.

Выпускник биологического факультета Сергей Мартынов два года назад со своим другом создал стартап по сезонному выращиванию тюльпанов. Себя молодой человек называет любителем и поясняет, что предприниматели получают доход от своего дела, а этот проект пока не окупился.

Осенью цветоводы получили из Голландии партию луковиц тюльпанов и вырастили цветы к 8 Марта. Сейчас ждут новую партию посадочного материала.

- Заказали луковицы, но из-за роста курса евро они обойдутся значительно дороже, чем мы рассчитывали, - говорит Сергей Мартынов.

Он считает, что цветоводы Крыма могут самостоятельно обеспечить местный рынок,

но им сложно конкурировать в цене с зарубежными производителями. Хотя местные цветы лучше: свежесрезанные, они будут радовать глаз несколько недель.

Цветочные ретейлеры прогнозируют рост цен и сокращение ассортимента. Большинство растений импортируют в Россию из Колумбии, Эквадора, Кении, Голландии и Бельгии. Из-за скачка курса валют стоимость цветов в пересчете на рубли выросла.

Возможно, подорожают и местные цветы. Ведь посадочный материал, удобрения, комплектующие для теплиц - импортные.

Также ретейлеры не исключают массового появления на рынке дешевого и некачественного зарубежного товара.

В своих прогнозах участники рынка осторожны. Все понимают, что впереди непростая экономическая ситуация и снижение покупательной способности.

- Я помню, как в кризис в 90-е годы многие не понимали, почему я сажаю цветы, а не картошку. А я считаю, что цветы будут востребованы в этом мире, пока существуют женщины. И все события в нашей жизни, от рождения и до самой смерти, сопровождают цветы, - говорит Николай Горохов.

Официально

Правительство Крыма и муниципалитеты разрабатывают меры поддержки малого и среднего бизнеса. Крупнейший крымский банк вошел в перечень финучреждений, которые в период карантинных ограничений могут выдавать предприятиям беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. По словам министра финансов РК Ирины Кивико, это касается только тех, кто есть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Симферопольский городской совет разрешил временную отсрочку платежей по договорам аренды муниципального имущества.

Кстати

В Нидерландах производители каждый день уничтожают миллионы цветов: пандемия сократила спрос. По данным государственной компании Royal FloraHolland, оборот цветочного бизнеса сократился на 80 процентов. Ранее на крупнейшем в мире цветочном аукционе ежедневно продавали 30 миллионов растений на 8 миллионов евро.