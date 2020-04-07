В Крыму выявлены 22 заразившихся COVID-19

В Крыму выявлен 22-й по счету случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращения распространения COVID-19 сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Женщина ездила в Москву к дочке и оттуда вернулась с инфекцией, - уточнил Аксенов.

Как уточнил заместитель главного санитарного врача по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков, пациентка была госпитализирована в боксированную палату инфекционного отделения третьего апреля. Выявлены четыре близких контакта заболевшей - это ее родственники, но тесты с взятыми у них пробами дали отрицательный результат. Также у заболевшей было шесть отдаленных контактов, все они взяты на контроль. Власти ищут таксиста, который подвозил женщину домой из аэропорта.

Только за вчерашний день в регионе проведено 208 тестов на коронавирус, из которых один оказался положительным. Всего же с момента введения режима повышенной готовности сделано 4262 теста.

По данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, под динамическим наблюдением медиков сейчас находятся 2817 человек, в том числе 61 в стационаре (пять выписаны), и 22 - в обсерваторе.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.