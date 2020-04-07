В Симферополе производители модных сумок стали шить маски для волонтеров

В Симферополе работники кожгалантерейного производства начали шить бесплатные маски для волонтеров, почтальонов и сотрудников организаций, работающих в условиях карантина.

До недавних пор в цехе создавали модные сумки. С наступлением трудного периода работу пришлось приостановить, но ненадолго: предназначенные для шитья кожи станки перестроили на ткань, и в цехе стали шить маски. Сначала - ребятам, разносящим продукты пенсионерам.

- Мы узнали, что у них нет масок, а потом волонтеры рассказали о нас почтальонам, те - другим, и теперь развозим маски около 30 организациям, вчера передали две с половиной тысячи штук, - рассказал Богдан Поляков.

Среди тех, кому доставляются маски, - городское общество трезвости, члены которого сейчас тоже помогают нуждающимся, водители маршрутных такси и даже специалисты из экспортного отдела министерства.

- Его сотрудникам приходится много контактировать с другими людьми, поэтому шьем маски и для них, - говорит модный дизайнер сумок Анна Грин.

Сначала в цехе изготавливали маски из остатков своего материала - спанбонда, в который паковали товар перед отправкой в другие города. В фармацевтической промышленности его как раз и используют для производства медицинских масок. Когда запасы подошли к концу, позвонил местный предприниматель и предложил привезти большое количество спанбонда - тоже бесплатно.

- Дмитрий Саханьков узнал о нас по сарафанному радио и решил вложить свою лепту в доброе дело, - рассказали в симферопольском цехе.

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