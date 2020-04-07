Волгоградскому бизнесу предложили меры поддержки

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля. В регионе уже представили первый пакет мер налоговой, неналоговой и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса. На эти цели в 2020 году выделят четыре миллиарда рублей. Муниципальным образованиям рекомендовали проработать и принять дополнительные меры поддержки.

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Волгоградской области составляет около 23 процентов. В этом секторе действуют 78 тысяч субъектов, заняты 243 тысячи человек. Наиболее подверженными риску являются следующие сферы: пассажирские перевозки, организация досуга и развлечений, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование, организация конференций и выставок и бытовые услуги населению.

Для них предлагается кратное снижение ставок по налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения (с шести до одного процента с дохода, с 15 до пяти процентов с разницы между доходами и расходами). Ставку по ЕНВД снизили в два раза: было 15, стало 7,5 процента.

- Сфера услуг пробуксовывает все больше и больше. Помощь бизнесу преследует цель сохранить занятость. Чтобы граждане могли получать зарплату. Все мероприятия призваны стимулировать занятость, помочь работодателям справиться с нагрузкой. Налоговая нагрузка снижена до предельно возможного уровня - дальше уже только федеральные полномочия. Мы постараемся найти меры, которые будут самыми эффективными в этой ситуации. Ими может воспользоваться каждый субъект малого и среднего предпринимательства. Если есть большой кассовый разрыв по зарплате, хочу обратить внимание бизнесменов на кредиты. Более льготных условий, чем один процент, сложно представить, - отметила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Если раньше ставка по годовым займам до 300 тысяч рублей составляла 8,5 процента, то сейчас лишь один процент. Эти средства можно направить в фонд оплаты труда персонала.

Более либеральными стали условия предоставления поручительства Гарантийным фондом Волгоградской области: размер вознаграждения за услугу уменьшился с двух до одного процента - от суммы до 25 миллионов рублей. И по оплате дают отсрочку до шести месяцев в случае продления кредитного договора под поручительство фонда.

На три месяца коммерсантов освобождают от арендной платы, а затем дают отсрочку на полгода. Также существенно - вдвое - снижают плату за размещение нестационарных торговых объектов и ярмарок.

До мая не будет никаких проверок, за исключением тех, основанием для которых являются причинение вреда жизни и здоровью людей.

Строителей освобождают от арендной платы за земельные участки на три месяца с возможностью пролонгации.

Ввели мораторий на прекращение господдержки в связи с неисполнением инвесторами существенных условий соглашений в 2020 году, на расторжение соглашений с юрлицами, получившими землю без торгов, при нарушении сроков реализации проектов. До октября запрещена подача заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженности перед бюджетом региона, органами исполнительной власти, если в отношении них ранее не было дел о неплатежеспособности.

Как сообщили в пресс-службе областной думы, вступил в силу новый закон, дающий возможность самозанятым участвовать в госзакупках в качестве поставщиков товаров и услуг на льготных условиях, которые установлены для представителей малого и среднего бизнеса. Это сокращенный срок оплаты за поставленные товары и услуги (15 рабочих дней) и обязательные квоты на закупки (годовой объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего бизнеса должен составлять не менее 20 процентов). На новый налоговый режим в регионе перешло уже более семи тысяч человек.

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