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07.04.2020 16:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Борющиеся с COVID-19 свердловские медики получат прибавку к зарплате

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)
Медики, которые лечат больных с COVID-19, получат ежемесячную прибавку к заработной плате. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор Свердловской области.

Так, для врачей, работающих в стационарах, премия составит 40 тысяч рублей, для среднего медперсонала больниц и врачей "скорой" - 20 тысяч, младшего медперсонала - 10 тысяч. Для врачей лабораторий, работающих с тестами, предусмотрена выплата в размере 30 тысяч рублей. И так далее.

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
Для малого и среднего бизнеса введут беспрецедентные меры поддержки

Свой вклад по мере сил старается внести в борьбу с коронавирусной инфекцией и бизнес. Так, компания "ФОРЭС" передала врачам Асбеста и Сухого Лога средства индивидуальной защиты - респираторы и закрытые очки - из собственного запаса. "Передали то, чем на производстве пользуемся сами, - говорит исполнительный директор Михаил Ловков. - Поэтому уверены в качестве".

Небольшое уральское предприятие за свой счет провело обработку в восьми центрах социального обслуживания, где живут пенсионеры: продезинфицировали стены и прилегающую территорию с помощью концентрированного щелочного раствора с применением антибактериальных средств. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Почта России сократила сроки доставки посылок для жителей семи городов области - Березовского, Ревды, Верхней Пышмы, Полевского, Асбеста, Новоуральска и Серова. Так, к примеру, обычная посылка из Асбеста в Новосибирск или Москву будет доставлена за шесть дней, а не девять, как раньше.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Три города - Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск - получили от благотворителей новые машины "скорой помощи". Автомобили ГАЗ 2020 года выпуска отличаются повышенной проходимостью, оснащены ГЛОНАСС и GPS, современным оборудованием. "Например, дефибриллятор имеет меньший вес, а значит, фельдшерам будет легче переносить его. К тому же автомобиль более просторный, а это немаловажно для реанимационных мероприятий непосредственно в его салоне", - говорят медики.

Производитель зимней и летней спецодежды наладил в Полевском производство респираторов. Как сообщает областной департамент информполитики, ежесуточно здесь выпускают 2,5 тысячи единиц товара. Продукция проходит по упрощенной системе регистрацию в Росздравнадзоре, что сокращает ее путь от "станка" до медработника. "Фильтрующая полумаска рассчитана на использование в течение одной рабочей смены. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы выпускать 100 тысяч респираторов в месяц", - говорит представитель компании Матвей Голованов.

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