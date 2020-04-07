Какие предприятия Южного Урала будут работать при режиме самоизоляции

Власти Челябинской области своим распоряжением определили, на какие предприятия и организации не будет распространяться режим нерабочих дней.

По словам вице-губернатора Егора Ковальчука, это оперативная реакция на запрос бизнеса, которая направлена на устранение возникшей неопределенности. От промышленников в течение недели поступило около 900 обращений с просьбой разрешить работу, всего же таких обращений было около 4 тысяч. В ручном режиме оценить, насколько необходима для экономики та или иная организация, оказалось проблематично. Поэтому региональная власть пошла другим путем - перечислила отрасли, которые нельзя поставить на паузу. Перечень этот обширен - от организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городских хозяйств, вывоз мусора, неотложные услуги, до сельхозпроизводителей, строительных, транспортных компаний, предприятий атомной отрасли. И хотя отдельно не выделяются две главные промышленные специализации региона - металлургия и машиностроение, в разрешительном списке - организации, обеспечивающие выполнение гособоронзаказа. Поскольку предприятия ОПК в структуре областной промышленности занимают видное место, право на работу приобретает внушительный сектор экономики.

Трудиться на Южном Урале будут около 83 тысяч организаций и предприятий, или около 47 процентов. На них будет задействовано 739 тысяч человек - 66 процентов всего состава. Это сотрудники, присутствие которых на рабочих местах необходимо.

Однако перечень получивших зеленый свет видов деятельности не исчерпывающий, подчеркивают чиновники, он может меняться. Хозяйственные руководители, принимающие решения о выводе своих коллективов на смену, самостоятельно определяют, относится ли их производство к тем, кому позволено трудиться. Ответственность за здоровье сотрудников по-прежнему на работодателях, которые должны обеспечивать соблюдение санитарных норм. Но область знает и случаи, которые, скорее, способны привести к негативным последствиям. Так, например, у проходных одного из крупнейших металлургических предприятий после введения заградительных санитарных мер стали образовываться большие очереди. Решив отсекать из потока, идущего на смену, людей с повышенной температурой, руководство предприятия не просчитало последствия. Металлурги дышали друг другу в затылок, безопасное расстояние не соблюдалось. После того, как в семьях работников начали проявлять беспокойство за здоровье своих близких, перед проходными нанесли разметку.

С нарушителей санитарных требований будет спрос, возможна приостановка их деятельности, пообещали в областном правительстве. Но затруднились ответить, сколько предприятий региональная экономика может не досчитаться после пандемии, объясняя, что вместо прогнозов сейчас лучше сосредоточиться на принятых мерах поддержки бизнеса.

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