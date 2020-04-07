Какие предприятия Южного Урала будут работать при режиме самоизоляции

Новости

На Кубани выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом 11:45
В Крыму маски и перчатки будут продавать через госаптеки 11:45
Видео: В Смоленске стая собак разгрызла автомобиль 11:43
Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник 11:41
Против разносчика COVID-19 в Киргизии возбудили уголовное дело 11:39
Посольство в Японии: Желающим вернуться в РФ надо находиться в пределах Токио 11:38
Челябинским садоводам придется подождать с открытием сезона 11:37
Приамурье временно прекратило экспорт сои в Китай 11:34
Больше 50% заболевших - младше 45 лет 11:32
Трое сотрудников омского нефтезавода заболели коронавирусом 11:31
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов 11:30
В Екатеринбург из Киргизии прибыл самолет с 35 россиянами 11:28
Пермские ученые научились замедлять скорость коррозии в 3000 раз 11:28
В Подмосковье 67 человек заразились коронавирусом 11:27
На Ставрополье выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19 11:27
Патологоанатом рассказала об изменениях в организме при коронавирусе 11:17
В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19 11:16
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро 11:14
Видео: На Ямале лосенок прибился к стаду оленей 11:12
"Настойчивость" оснастили колесами и парашютом для миссии на Марс 11:11
Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине 11:10
Обновленный Volkswagen Tiguan раскрыл тайны 11:10
ВОЗ отвергла инициативу Франции о тестировании вакцины от COVID-19 в Африке 11:03
В ЕАО опровергли сообщение о заваренной из-за COVID-19 двери подъезда 11:02
Часть застрявших в Сеуле россиян вывезут сегодня вечером в Хабаровск 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 11:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие предприятия Южного Урала будут работать при режиме самоизоляции

Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Власти Челябинской области своим распоряжением определили, на какие предприятия и организации не будет распространяться режим нерабочих дней.

По словам вице-губернатора Егора Ковальчука, это оперативная реакция на запрос бизнеса, которая направлена на устранение возникшей неопределенности. От промышленников в течение недели поступило около 900 обращений с просьбой разрешить работу, всего же таких обращений было около 4 тысяч. В ручном режиме оценить, насколько необходима для экономики та или иная организация, оказалось проблематично. Поэтому региональная власть пошла другим путем - перечислила отрасли, которые нельзя поставить на паузу. Перечень этот обширен - от организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городских хозяйств, вывоз мусора, неотложные услуги, до сельхозпроизводителей, строительных, транспортных компаний, предприятий атомной отрасли. И хотя отдельно не выделяются две главные промышленные специализации региона - металлургия и машиностроение, в разрешительном списке - организации, обеспечивающие выполнение гособоронзаказа. Поскольку предприятия ОПК в структуре областной промышленности занимают видное место, право на работу приобретает внушительный сектор экономики.

Трудиться на Южном Урале будут около 83 тысяч организаций и предприятий, или около 47 процентов. На них будет задействовано 739 тысяч человек - 66 процентов всего состава. Это сотрудники, присутствие которых на рабочих местах необходимо.

Фото: Istock
В России разработали правила отсрочки арендной платы для бизнеса

Однако перечень получивших зеленый свет видов деятельности не исчерпывающий, подчеркивают чиновники, он может меняться. Хозяйственные руководители, принимающие решения о выводе своих коллективов на смену, самостоятельно определяют, относится ли их производство к тем, кому позволено трудиться. Ответственность за здоровье сотрудников по-прежнему на работодателях, которые должны обеспечивать соблюдение санитарных норм. Но область знает и случаи, которые, скорее, способны привести к негативным последствиям. Так, например, у проходных одного из крупнейших металлургических предприятий после введения заградительных санитарных мер стали образовываться большие очереди. Решив отсекать из потока, идущего на смену, людей с повышенной температурой, руководство предприятия не просчитало последствия. Металлурги дышали друг другу в затылок, безопасное расстояние не соблюдалось. После того, как в семьях работников начали проявлять беспокойство за здоровье своих близких, перед проходными нанесли разметку.

С нарушителей санитарных требований будет спрос, возможна приостановка их деятельности, пообещали в областном правительстве. Но затруднились ответить, сколько предприятий региональная экономика может не досчитаться после пандемии, объясняя, что вместо прогнозов сейчас лучше сосредоточиться на принятых мерах поддержки бизнеса.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле