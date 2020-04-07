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07.04.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Космонавт Сергей Прокопьев: Самоизоляция научит понимать друг друга

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Космонавты как никто понимают, что такое самоизоляция. Их полеты длятся по полгода: они вынуждены разлучаться с семьями и находить общий язык с коллегами.
Фото: Из архива Сергея Прокопьева Фото: Из архива Сергея Прокопьева
Фото: Из архива Сергея Прокопьева

Уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев в 2018 году провел на Международной космической станции все лето, осень и три недели зимы - 196 дней, 17 часов, 49 минут.

Сейчас вместе с женой и десятилетним сыном он самоизолировался в своей квартире в Балашихе: разбирает фотографии, планирует ремонт на балконе и ревизию в шкафах. Сергей рассказал "РГ", как не впасть в тоску в условиях карантина и сохранить добрые отношения с людьми, которых видишь 24 часа в сутки.

Сейчас многие находятся вдалеке от родных. Как пережить длительное расставание с близкими?

Сергей Прокопьев: Телекоммуникации позволяют многое: даже у космонавтов есть сейчас возможность практически каждый день общаться с родными по сотовому телефону со станции.

Фото: Gettyimages
Как длительная самоизоляция изменит отношение горожан к жизни

Думаю, людям, которые находятся в условиях самоизоляции, достаточно установить себе Skype, Zoom или тот же WhatsApp и разговаривать по видеосвязи. Хотя бы раз в день звонить детям, родителям, друзьям. Это очень просто, к тому же повод освоить новые технологии, кто их еще не освоил.

А как быть с желанием обнять человека, поцеловать?

Сергей Прокопьев: Надо пережить этот момент. Включать воображение!

Сейчас ситуация такая, что чем меньше мы напрямую контактируем с родственниками, тем меньше подвергаем их жизнь опасности. Особенно, старшее поколение, потому что они более подвержены. Уверен, что скоро все закончится, но безопасность и жизнь намного дороже, чем минутные порывы обнять своих родственников.

Многим тяжело смириться с невозможностью пройтись по магазинам, съездить на шашлыки, посидеть в ресторане...

Сергей Прокопьев: В этом плане, конечно, стоит поднапрячься. Надо себя заставить отойти от привычного образа жизни, найти замену этим занятиям.

Можно устроить зону отдыха на балконе - если он на солнечной стороне, там можно даже загорать! И нужно чем-то отвлечь себя от грустных мыслей. Я, например, разбираю фотографии, которые остались после полета, делаю видеопрезентации, коллажи - потом на встречах буду их показывать.

Фото: iStock
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Можно заняться творчеством, почитать то, до чего руки не доходили, посмотреть фильмы, на которые не хватало времени. Дома столько дел, которые нужно сделать: ремонт на балконе, разбор старых вещей.

В Китае во время карантина выросло число разводов, жители России тоже отмечают, что им сложно находиться в самоизоляции вместе с близкими дни напролет. Как не возненавидеть тех, с кем оказался заперт в квартире?

Сергей Прокопьев: Конечно, самоизоляция - это испытание в отношениях между людьми. Если совсем все плохо, наверное, стоит обратиться к психологам, которые помогут разрядить обстановку.

А вообще надо найти совместное дело, которое объединит. Нарисовать картину, написать рассказ, настольные игры никто не отменял - особенно, если есть дети. Это только сплотит семью.

Космонавты живут на станции по полгода, но из-за большого объема работы можно по два-три дня не видеть коллегу: станция достаточно большая, 800 кубометров жилой площади. Он, допустим, занят в иностранном модуле, а ты на российском сегменте работаешь. Тем не менее, мы всегда находили возможность для совместного досуга: смотрели фильмы, причем, выбирали по очереди. Сегодня коллега из США предлагает американский боевик, а на следующей неделе выбираю я - русский фильм, например, "Москва слезам не верит". И так мы находили точки соприкосновения: знали, кто чем дышит. Я бы посоветовал этот способ всем.

Кажется, сейчас тот самый момент, когда людям нужно учиться идти на компромисс, договариваться, прощать, принимать. Согласны?

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Сергей Прокопьев: Обязательно. Это одно из основных психологических качеств космонавтов - быть коммуникабельным и спокойно реагировать на чужие недостатки. Должна быть толерантность друг к другу.

Нельзя резко реагировать или, наоборот, замыкаться. Нужно уметь прощать друг другу некоторые вещи, входить в ситуацию, сглаживать углы. Чтобы находиться по полгода в замкнутом пространстве, нужны внутренние резервы.

А если нет сил уже терпеть!

Сергей Прокопьев: Если совсем сложно сдерживать гнев, стоит как-то дистанцироваться, хотя бы на время, закрыться где-то.

Эмоциям давать ход не стоит, последствия могут быть плачевными, нужно держать себя в руках. Это возможно, поверьте!

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