Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей

В Челябинской области пояснили, кто и при каких условиях может получить пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал руководитель главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов.

- Пособие с региональной надбавкой получат все, кто стоял на учете в центре занятости на 1 апреля или встанет на учет до конца месяца, - пояснил Владислав Смирнов. - Для получения региональной надбавки, повышающей размер пособия до 15 тысяч рублей, как уже говорил губернатор Алексей Текслер, нужно иметь не менее 60 дней работы в 2020 году, хотя бы перерывами. Иначе размер пособия будет рассчитан без учета этой меры поддержки и может стать минимальным.

Если человек являлся индивидуальным предпринимателем или самозанятым, то прежде, чем встать на учет по безработице, он должен официально завершить предпринимательскую деятельность и представить в центр занятости соответствующий документ.

Также в пособии откажут всем, кто не сможет предоставить справку о доходах с последнего места работы. Это требование федерального законодательства - по этой справке и начисляется "федеральная составляющая" выплаты. В случае, если бухгалтерия и работодатель работают "на удаленке", достаточно скана или фотографии этой справки с печатью и подписью руководителя.

- Еще одно пожелание, не присылайте нам пакеты документов, в котором каждая фотография "весит" до 10 мегабайтов, - пояснил Смирнов. - Распаковка таких файлов занимает очень много времени. - Сейчас мы выстраиваем работу так, чтобы каждый обратившийся к нам по электронной почте мог сразу же получить ответ о приеме документов. Но можно выбрать любой удобный путь - направить документы через сайт государственных услуг, по электронной почте, обычной почтой или принести лично. В последнем случае необходимо предварительно связаться по телефону с центром занятости и записаться на прием. Время явки укажут специалисты.

Как ранее сообщил губернатор региона Алексей Текслер, в понедельник в службы занятости для оформления пособия обратилось рекордное число южноуральцев - более 700 человек. В Магнитогорске люди стояли в очереди, что совершенно недопустимо при карантинных ограничениях. По словам Смирнова, проблему за счет открытия дополнительных окон приема документов удалось снять к уже обеду. Ажиотаж постепенно будет падать. Тем более, что со вторника в центрах занятости области работает уже 27 телефонов, по которым можно получить всю необходимую информацию.

Но, прежде, чем позвонить, следует внимательно изучить информацию на сайтах центров занятости, чтобы не задавать лишних вопросов специалистам и тем самым не создавать проблемы другим обратившимся за помощью, отметил Смирнов.