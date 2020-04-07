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07.04.2020 16:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале приняли второй пакет мер поддержки предпринимателей на период пандемии

Текст: Елена Панова
Правительство Ямала значительно расширило перечень мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уже сообщала "РГ", первый пакет мер был принят всего десять дней назад, но анализ ситуации показал, что помощь требуется еще ряду направлений бизнеса.

Всего под действие второго пакета мер в регионе попадают около 7000 малых и средних предприятий, на которых работают без малого 20 000 ямальцев.

Фото: iStock
Чтобы поддержать бизнес, на Ямале максимально снизили ставки аренды и налоги

- Я поставил задачу организовать всю работу по получению помощи онлайн, чтобы предприниматели быстро, без всякой волокиты могли подать заявление, - отметил глава округа Дмитрий Артюхов, накануне утвердивший решение о новых мерах поддержки бизнеса. - Уже в ближайшее время такая возможность бизнесу будет предоставлена, - заключил он.

Как отметили в правительстве региона, помогать будут представителям следующих отраслей:

- Бытовые услуги. Имеются в виду предприятия, занятые ремонтом бытовой техники, химчистки, прачечные, салоны красоты, парикмахерские и т.д.

- Транспорт, включая междугородние и городские перевозки, маршрутные такси, такси, аренду автобусов.

- Туристический бизнес. Это турагентства и операторы.

- Строительство. Подразумевается поддержка не только предпринимателей, задействованных в строительстве зданий и инженерных сооружений. Но и разборе, сносе зданий, электротехнических, сантехнических, отделочных и других работах.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Власти окажут также поддержку частным кинотеатрам, торговым центрам и магазинам, которые не могут работать в период выходных дней.

Для отраслей, которые вошли во второй пакет, в течение всего 2020 года будет снижена ставка УСН с 5 до 1 процента, ЕНВД - с 15 до 7,5 процента. Для транспортной отрасли дополнительно обнуляется транспортный налог, отменяется плата за разрешение на такси.

Для всех указанных отраслей введена минимальная ставка на аренду государственного и муниципального имущества и земли.

Для строителей будет произведена отсрочка по УСН, транспортному налогу и налогу на имущество, а также на арендные платежи. Для торговых центров предусмотрена отсрочка по УСН и налогу на имущество.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере бытовых услуг, в ближайшее время смогут получить единовременную выплату в размере, соизмеримом с МРОТ с учетом северных надбавок.

- Отдельно хочу отметить, что предпринимателям, вынужденным закрыть свои учреждения из-за пандемии, мы будем компенсировать все начисленные коммунальные платежи за период простоя, - отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Кроме того, губернатор сообщил, что экономический блок правительства уже начал работу над третьим пакетом мер поддержки. Он будет направлен на борьбу с безработицей.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте сохранибизнес89.рф и по телефону горячей линии 8 800 350 00 89.

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Первый пакет мер поддержки предпринимателей распространяется на предприятия общепита, частные детские сады, организации дополнительного образования, фитнес-центры, бассейны, бани, предприятия, работающие в сфере досуга, развлечений и творческой деятельности, гостиницы, организации, входящие в реестр социально ориентированных, а также продовольственные магазины в труднодоступных населенных пунктах.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Для этих отраслей, кроме снижения ставки УСН и ЕНВД, также до минимального уровня понижены ставки на аренду муниципального и государственного имущества и земельных участков на 2020 год. Введены единовременные денежные выплаты на компенсацию издержек по социальному бизнесу и беспроцентные займы для предпринимателей, которые ведут торговлю в труднодоступных населенных пунктах.

Кроме того, для всех предпринимателей Ямала действует мораторий на платежи по аренде государственного и муниципального имущества и земельных участков в течение 2020 года и перенос платежей на 2021 год. А для всех заемщиков Фонда микрофинансирования Ямала предусмотрена отсрочка на полгода.

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