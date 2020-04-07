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07.04.2020 17:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Торговые сети ввели скидки для волонтеров

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 76(8130)
Один из федеральных ретейлеров решил проявить социальную ответственность и предоставить скидки соцработникам и волонтерам, которые в эти дни покупают продукты для одиноких пенсионеров, ветеранов и маломобильных граждан. В Уральском регионе дисконт по понедельникам составит 10 процентов, в остальные дни - пять. При условии, что закупка проводится до обеда.

- Мы хотим поддержать такое важное начинание, как помощь людям, находящимся в условиях самоизоляции дома. Чтобы получить скидку, необходимо предъявить на кассе удостоверение соцработника или бейдж волонтера, - говорит гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

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Кстати, это не первая инициатива торговых сетей по снижению цен в период пандемии. Совсем недавно Х5 Ретейл Груп и "Магнит" обратились в ФАС с просьбой оценить, не является ли нарушением антимонопольного законодательства договоренность продавать социально значимые товары по отпускной цене. Антимонопольщики не только посчитали допустимыми такие согласованные действия, но и выразили надежду, что другие сети присоединятся к акции. Каждая самостоятельно определит перечень продуктов первой необходимости, которые будут продавать без торговой наценки. Авторы идеи рассчитывают, что поставщики поддержат их начинание и также не будут задирать оптовые цены.

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