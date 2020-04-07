В Челябинской области из-за угрозы COVID-19 закрыты атомные города

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о вводе дополнительных ограничений на территории ЗАТО Снежинск, Озерск и Трехгорный. В связи с угрозой распространения COVID-19 выезды и выезды в города закрыты, сообщил глава региона во вторник на брифинге в правительстве региона.

- Мной подписано соответствующее постановление, - пояснил Алексей Текслер. - Въезды на территорию Снежинска, Озерска и Трехгорного ограничены за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи и производственной необходимости. Аналогичные ограничения вводятся во всех регионах страны. Мы должны обеспечить бесперебойную и безопасную работу наших атомных городов.

Как уже сообщала "РГ", за сутки в Челябинской области подтвержден еще один диагноз коронавируса и выявлено два новых условно положительных результата теста. Таким образом, число находящихся под наблюдением врачей пациентов достигло 34. Между тем четверо уже переболели и еще двое готовятся к выписке. За сутки в регионе было проведено 1349 исследований на коронавирусную инфекцию.

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