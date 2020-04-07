Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы без согласования с агентством, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму первого заместителя министра транспорта - руководителя Росавиации Александра Нерадько.

В Росавиации указали, что на фоне мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции и снижением количества выполняемых полетов, некоторые операторы аэродромов необоснованно переходят на сокращенный режим работы. В том числе меняют регламент работы наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и заявляют об отказе в использовании аэродрома в качестве запасного.

Такие решения в ведомстве назвали необоснованными и потребовали от аэропортов согласовывать их с агентством. Иначе будут возникать дополнительные угрозы безопасности полетов.

Руководителям территориальных органов Росавиации поручено "установить жесткий контроль за регламентом работы подконтрольных операторов аэродромов и пресекать попытки создания дополнительных угроз безопасности полетов, связанных с необоснованным изменением регламента работы аэродрома".

Ранее сообщалось, что авиакомпании сократили количество внутренних рейсов из-за падения спроса. Россия из-за пандемии коронавируса полностью прекратила международные авиаперевозки.