Россия оказала дополнительную помощь Киргизии в борьбе с COVID-19

Россия передала Киргизии очередную партию ПЦР-тестов (тест-системы на основе полимеразной цепной реакции) с реагентами для выявления COVID-19. Об этом сообщают в МИД республики.

Пять тысяч тестов доставили в Киргизию чартерным рейсом. Помощь оказана республике на безвозмездной основе. Это стало возможным благодаря договоренностям между главами России и Киргизии.

Тем же бортом в Бишкек прибыли реагенты и компоненты для ПЦР-тестов на коронавирус, ранее приобретенные киргизской стороной в Минске. Их хватит на проведение 22,5 тысячи исследований. Кроме того, по данным МИД республики, белорусский производитель безвозмездно передал Киргизии тесты на еще на несколько тысяч исследований.

Киргизская сторона уже выразила благодарность за содействие посольству России в Бишкеке, а также руководству уральской авиакомпании, организовавшей воздушный мост с республикой.

Специальные средства для выявления опасной инфекции переданы минздраву Киргизии. Последний, тем временем, сообщил о заражении COVID-19 еще семерых медиков. Четверо из них работали в обсервации на юге республики, а еще трое - контактировали с зараженным коллегой. Таким образом, коронавирус в течение последних дней выявлен уже у 19 киргизских медработников. В целом же в республике зафиксировано 228 случаев COVID-19. Четверо человек скончались, а 33 человека выздоровели и выписаны из клиник.

В это же время, как сообщают в правительстве Киргизии, республика провела переговоры с Россией о поставке 100 тысяч тонн зерна. Часть партии официальный Бишкек хотел бы пополнить Фонд госматрезервов, чтобы не допустить нехватки важного продукта на внутреннем рынке. По словам вице-премьера Эркина Асрандиева, зерно из России может поступить в Киргизию до конца мая.