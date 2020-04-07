Россиянам доступен планшет, заменяющий компьютер

8 апреля в России стартует предзаказ на новый флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro. Устройство выделяется за счет премиального дизайна, высокой производительности и набора функций, которые делают его полноценным инструментом для работы или учебы. "Российская газета" протестировала планшет и убедилась, что он вполне может заменить компьютер или ноутбук.

Дизайн

Фото: HUAWEI

На российском рынке планшет будет доступен в цвете "полночный серый". Первое, на что обращаешь внимание, это широкий экран - его рабочая площадь составляет 90%, но такое ощущение, что все 100%. Все благодаря ультратонким рамкам шириной всего 4,9 мм. Экран очень чувствительный: держа планшет обеими руками, я несколько раз случайно задевала его слева и тут же попадала на панель с новостями. Отклик приложений быстрый, между ними удобно переключаться.

На широком дисплее комфортно просматривать статьи, прокручивать ленты соцсетей, листать фотографии и видео. Специальный режим защищает глаза от вредного излучения синего спектра.

Неделя тестирования устройства совпала с режимом самоизоляции. За это время я посмотрела несколько концертов, в том числе классической музыки и фильмов. Благодаря большому экрану, вполне сопоставимому с полноформатными устройствами по качеству и высокой четкости изображения, получаешь ощущение личного присутствия в случае с концертами и погружения в происходящее в случае с фильмами.

Помимо экрана, особого внимания заслуживает звук - без преувеличения выдающийся. Чистый, качественный - ни на одном планшете и вообще мобильном устройстве раньше я такого не встречала. При просмотре фильмов, например, отлично слышно и фоновые звуки, и оригинальный язык, и дубляж. Специально посмотрела боевик, чтобы убедиться - стреляют и гоняют на авто как будто рядом с тобой. Также в отсутствии спортивных трансляций пересмотрела несколько отрывков из прошедших чемпионатов мира по футболу - стереодинамики отлично передают гул трибун.

Приятный бонус - с планшетом легко коннектятся любые беспроводные устройства. У нас в семье несколько наушников, несколько колонок, домашний кинотеатр. Часто производители ограничивают количество подключаемых устройств. С HUAWEI MatePad Pro таких проблем не возникло.

Планшет легкий (460 г), эргономичный, благодаря скругленным углам и металлической задней панели его удобно держать в руках, он не скользит и уронить его не страшно. Толщина устройства - 7,2 мм.

Фирменные технологии

Фото: HUAWEI

Особенно интересно было увидеть, как на HUAWEI MatePad Pro работают новые технологии бренда. Они помогают выводить на экран окна нескольких приложений, а при желании - еще и телефон. Это возможно благодаря фирменной оболочке EMUI 10.

Режим "Рабочий Стол" превращает планшет в ПК и позволяет одновременно запустить до восьми приложений или процессов без ущерба производительности.

Многооконный режим Multi-Window - это доступ к трем приложениям на одном экране. Я попробовала работать с двумя - в левой части экрана был открыт браузер с курсом лекций по социальной психологии, который я начала удаленно проходить еще до самоизоляции, в правой - был запущен блокнот, в котором я записывала отдельные моменты лекции, незнакомые термины и так далее. Раньше мне приходилось ставить видео на паузу и вести конспект от руки или переключаться между окнами, что конечно, неудобно. Мой муж посмотрел в мультирежиме еженедельное селекторное совещание, при этом в соседнем окне продолжал серфиться в интернете.

Что еще удобно: если зацепить край дисплея и потянуть его к центру, отобразится панель быстрого доступа к часто используемым приложениям. Нажимаешь на "иконку" нужного сейчас (например, я выбирала браузер и блокнот) и просто перетаскиваешь их на экран, располагая и растягивая как пожелаешь. Список приложений на панели легко отредактировать.

В прошлых обзорах "РГ" уже писала о функции "Мультискрин" (технологии HUAWEI Share), с помощью которой можно связать два гаджета друг с другом. Есть она и в планшете HUAWEI MatePad Pro, что очень облегчает работу. Подключив смартфон, вы получаете доступ к его памяти, всем приложениям и файлам, при этом экран телефона проецируется в отдельном окне: общайтесь в мессенджерах и отвечайте на звонки прямо с планшета.

Фото: HUAWEI

Для работы с привычными офисными документами здесь предустановлен пакет WPS. В нем можно редактировать презентации, таблицы и тексты, делать голосовые пометки в файлах. Кстати, этот текст я набирала в нем - удобно. Опять же, благодаря большому экрану ни на что не отвлекаешься, взгляд сфокусирован на документе. При необходимости меняешь шрифт, а если вдруг захочется, то переключаешься в режим ручного письма - здесь уже понадобится стилус HUAWEI M-Pencil. В документе доступна статистика - количество знаков и слов, что для моей работы важно. Можно сохранить текст в облако, в папку "Мои документы" или отправить по почте.

Я привыкла писать тексты с мероприятий, поэтому легко обхожусь клавиатурой в планшете (тем более в HUAWEI MatePad Pro она широкая, плавная и отзывчивая). Но существует и внешняя клавиатура - магнитная Smart Magnetic Keyboard, которая подключается по Bluetooth. Расстояние между клавишами в ней - 1,3 мм, как на ноутбуке.

Приложение "Файлы" на планшете хорошо структурировано и напоминает привычную папку "Мой компьютер" - изображения, видео, документы, загрузки и т.д. В нем просто и удобно работать с данными, искать то, что нужно.

Производительность

Фото: HUAWEI

Одновременная работа нескольких приложений не влияет на производительность устройства. За нее в планшете отвечает восьмиядерный процессор Kirin 990 - мощный и при этом энергоэффективный. За час просмотра лекций с серфингом в интернете заряд потерял всего 4%, после половины дня активного использования еще оставалось 55%. Процессор оптимизирует нагрузку на устройство, распределяя задачи между малыми, средними и большими ядрами. А умная система охлаждения помогает ему не перегреваться: после нескольких часов работы в разных приложениях устройство осталось холодным.

Оперативная память в планшете двухканальная и составляет 6 ГБ. На устройстве предустановлен фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery, где можно скачать популярные приложения зарубежных и российских разработчиков. В быстрой выдаче - самые популярные в России соцсети, сервисы банков, такси, стриминговые сервисы, игры. Также магазин отдельно показывает приложения с лучшим рейтингом, а еще предлагает подборки (например, гоуслуги, где помимо одноименного приложения есть "Метро Москвы", "Почта России", "Штрафы ГИБДД" и др.). Это экономит время на настройку планшета: необязательно искать каждое приложение в отдельности, а можно найти сразу все в такой подборке.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора - 7250 мА*ч. По информации производителя, этого должно хватить на 12 часов просмотра видео. На несколько фильмов подряд я потратила меньше половины ресурса батареи.

Планшет быстро подзаряжается. Так как производитель рекомендует устройство для учебы, я решила посмотреть, на сколько оно зарядится за школьную перемену в 20 минут и за большую студенческую - в 45. Получилось 20% и 43% соответственно. При этом с 0% до 100% планшет зарядился чуть меньше чем за 2,5 часа.

MatePad Pro стал первым планшетом HUAWEI, оснащенным технологией беспроводной зарядки, в том числе обратной. Это означает, что без кабеля от него можно заряжать другие гаджеты - например, смарт-часы Watch GT 2e или наушники FreeBuds 3. Для этого нужно приложить устройство к задней панели планшета.

Цены и доступность

Предзаказ на новый флагманский планшет стартует 8 апреля 2020 года на сайте онлайн-магазина HUAWEI. Старт продаж - 17 апреля в официальных магазинах и у партнеров. При оформлении предзаказа покупатели получат в подарок фирменную клавиатуру и стилус.

Рекомендованная розничная цена будет зависеть от характеристик продукта: Huawei MatePad Pro с объемом памяти 6 ГБ + 128 ГБ и модулем Wi-Fi - 44 990 рублей, такое же устройство с модулем LTE - 49 990 рублей.