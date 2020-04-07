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07.04.2020 22:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Над Землей взошло "розовое" суперлуние

Текст: Лариса Ионова

Спутник Земли, совершая свой кругооборот вокруг голубой планеты, по законам астрономии приблизился к точке перигея относительно Земли.

В этом момент, а именно в среду 8 апреля, Луна приблизится по своей эллиптической орбите на максимально близкое расстояние к нашей планете: 357 тысяч с небольшим километров.

Фото: David Ramos/Getty Images
Москвичи увидят суперлуние

Земля окажется ровно между Луной и Солнцем, и земляне увидят верного спутника полностью освещенным, сообщает ScienceAlert. Луна будет казаться наиболее крупной и яркой из всех полнолуний 2020 года. Это явление ученые называют суперлунием.

Образ Луны всегда присутствует в литературе и поэзии, и на этот раз ее называют "розовой" не из-за цвета, а потому, что в это время в Америке и Канаде цветет флокс субулата (розовый мох).

"Розовое" суперлуние будет видно в ночном небе над Австралией вечером, а в Великобритании - рано утром. В России красивое зрелище можно наблюдать вечером вторника 7 апреля.

Следующие полнолуния в 2020 году ожидаются 7 мая, 5 июня, 5 июля, 3 августа, 2 сентября, 2 октября, 31 октября, 30 ноября и 30 декабря.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны РГ-Фото

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