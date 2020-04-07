Руководство "Локомотива" сократило свои зарплаты

Руководство московского "Локомотива" приняло решение сократить свои зарплаты на время приостановки сезона в РПЛ.

Появившуюся ранее в СМИ информацию подтвердил изданию "Чемпионат" генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Ранее сообщалось о том, что руководители столичного клуба приняли решение о сокращении зарплаты на 40%.

"Все наши руководители подразделений приняли решение на период перерыва в чемпионате пойти на понижение. Сделали это, чтобы команда стала сговорчивее? Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжелые времена разделяет с ней ответственность", - сказал Кикнадзе.

Генеральный директор "Локомотива" также рассказал о ходе переговоров с футболистами о снижении зарплат за апрель и май на 40%, но при этом отметил, что диалог проходит в рабочем режиме без разглашения информации для СМИ.