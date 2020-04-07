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07.04.2020 08:44
Рубрика: Экономика

РЖД в первом квартале увеличили перевозку овощей и фруктов на 50%

Текст: Евгений Гайва

Перевозки контейнеров по сети холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) за январь-март выросли на 13%, сообщили в компании. Заметно выросли объемы перевезенных овощей и фруктов.

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"Во всех видах сообщения было перевезено более 1,3 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении. При этом, количество груженых контейнеров выросло на 12,5%, перевезено 12,5 млн тонн грузов, на 15,3% больше, чем за первый квартал 2019 года.

Картофеля, овощей и фруктов было перевезено - 1,8 тысячи ДФЭ, что на +47,1% больше показателей первого квартала 2019 года, уточняют в РЖД. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) - это условная единица измерения вместимости контейнеров, эквивалентная контейнеру длиной 20 футов, то есть 6,1 м.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Также существенно выросли объемы перевозок цветной руды и серного сырья - на 62%. Перевезено 6,2 тысячи ДФЭ. Перевозки химикатов и соды выросли на 34,4% к январю-марту 2019 года, до 168 тысяч ДФЭ, черных металлов - на 35%, до 42,5 тысячи, соли - на 44,4%, до 0,3 тысячи.

Объемы перевезенных нефти и нефтепродуктов увеличились на 15%, до 22,6 тысячи ДФЭ.

При этом химических и минеральных удобрений было перевезено 9 тысяч ДФЭ, на 17,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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