Новости

В Ивановской области загорелась швейная фабрика 20:33
Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы 20:22
У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал 20:14
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса 20:10
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса 19:46
США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса 19:45
Физик Мишик Казарян умер от коронавируса 19:45
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:30
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 19:55
Рубрика: Власть

Санитарный заслон

В военкоматах будут тестировать призывников
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание, где генералы подробно говорили о санитарном заслоне, который необходимо поставить на пути коронавируса в армейскую среду. Эта проблема особенно актуальна для военных еще и потому, что эпидемия совпала по времени с весенним набором 135 тысяч молодых солдат.

"Наша приоритетная задача - не допустить распространение новой инфекции среди призывного контингента, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала", - отметил министр. Для ее решения в минобороны спланировали конкретные шаги. Так, все военкоматы страны сейчас ускоренно переводят на усиленный дезинфекционный режим. Туда поставляют необходимое медицинское оборудование, в том числе для проведения термометрии и тестирования. "Важно обеспечить качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев, отправка которых к местам прохождения службы начнется после 20 мая", - отметил Шойгу. Он подчеркнул, что военно-учетные данные призывников сотрудники комиссариатов обязаны уточнять дистанционно - по телефону. Министр поручил командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток увеличить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест. Там в экстренном случае разместят не инфицированных коронавирусом больных и тем самым разгрузят военные госпитали Дальнего Востока. Они сейчас нужны для возможного приема людей с признаками новой вирусной инфекции.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

Шойгу напомнил, что в Национальном центре управления обороной РФ создали оперативную группу с участием представителей минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы и Погранслужбы ФСБ. Ее задача - поддержание непрерывного взаимодействия и решение внезапно возникающих проблем с коронавирусом. А для выявления носителей инфекции и оперативного реагирования на случаи заболевания среди военных в самой армии сформировали 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп.

Кроме того, во всех четырех военных округах России идет круглосуточное строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Их введут в эксплуатацию с 20 апреля по 15 мая.

На совещании в минобороны также обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы и ход модернизации самолетов Дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Призыв в армию Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Трамп обвинил ВОЗ в неверных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса