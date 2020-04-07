Во вторник министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание, где генералы подробно говорили о санитарном заслоне, который необходимо поставить на пути коронавируса в армейскую среду. Эта проблема особенно актуальна для военных еще и потому, что эпидемия совпала по времени с весенним набором 135 тысяч молодых солдат.

"Наша приоритетная задача - не допустить распространение новой инфекции среди призывного контингента, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала", - отметил министр. Для ее решения в минобороны спланировали конкретные шаги. Так, все военкоматы страны сейчас ускоренно переводят на усиленный дезинфекционный режим. Туда поставляют необходимое медицинское оборудование, в том числе для проведения термометрии и тестирования. "Важно обеспечить качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев, отправка которых к местам прохождения службы начнется после 20 мая", - отметил Шойгу. Он подчеркнул, что военно-учетные данные призывников сотрудники комиссариатов обязаны уточнять дистанционно - по телефону. Министр поручил командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток увеличить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест. Там в экстренном случае разместят не инфицированных коронавирусом больных и тем самым разгрузят военные госпитали Дальнего Востока. Они сейчас нужны для возможного приема людей с признаками новой вирусной инфекции.

Шойгу напомнил, что в Национальном центре управления обороной РФ создали оперативную группу с участием представителей минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы и Погранслужбы ФСБ. Ее задача - поддержание непрерывного взаимодействия и решение внезапно возникающих проблем с коронавирусом. А для выявления носителей инфекции и оперативного реагирования на случаи заболевания среди военных в самой армии сформировали 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп.

Кроме того, во всех четырех военных округах России идет круглосуточное строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Их введут в эксплуатацию с 20 апреля по 15 мая.

На совещании в минобороны также обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы и ход модернизации самолетов Дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.