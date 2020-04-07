Восхищаюсь героизмом врачей, которые оказались на переднем крае войны с коронавирусом. Перед врачами преклонялся всегда, даже в более спокойные времена, ибо они постоянно в пограничье между жизнью и смертью. Трудно найти другую профессию, суть и смысл которой - борьба с небытием. Они не просто медики, но и своего рода практикующие философы, вынужденные заниматься и физикой, и метафизикой. Именно поэтому мне трудно поверить в то, что медицина ограничивается лишь соблюдением протокола.

Нынешнюю пандемию, обнаружившую немало новых практических и теоретических проблем, вряд ли можно победить, используя отработанные стандарты. Научные прозрения сродни творческим озарениям. Настоящие врачи всегда лечили не только болезнь, а больного, врачевали не только тело, но и душу. Выдающемуся терапевту Иосифу Кассирскому принадлежит суждение: "Медицина является наукой, а врачевание искусством, и там, где оно перестает быть искусством, медицина теряет значение как наука". Любая болезнь - еще и душевная травма. Понятно, что не все болезни можно преодолеть концентрацией воли пациента, но желание жить - важный психологический фактор, подспорье для лечащего врача.

Не только врачевание - искусство. Но и общение с искусством - уникальный способ сохранить душевное здоровье. Не случайно со времен первых - более чем столетней давности - опытов известного психиатра Якоба Леви Морено, дерзкого ученика Зигмунда Фрейда, использование театрального творчества, игры в высшем смысле этого слова становится эффективным способом лечения нервных заболеваний, восстановления психического здоровья. Индивидуального и коллективного.

Виртуальных визитеров Эрмитажа уже около 11 миллионов - вдвое больше обычного

Весной 2020 года мы можем оценить это в полной мере. Вынужденная изоляция - серьезное физическое и душевное испытание. Даже если в нее отправились почти добровольно. Что бы делали сотни миллионов, миллиарды людей по всей планете, сидя в своих квартирах, если бы у них не было бы возможности взять в руки книгу, посмотреть фильм или спектакль, побывать на концерте, собравшем знаменитостей первого ряда или отправиться на экскурсию в лучшие музеи мира. От своих друзей, живущих в самоизоляции, получил оптимистический ответ: "Сегодня посмотрели два спектакля - в Большом и Театре Вахтангова, и побывали в Музее имени Пушкина. Такого не было никогда! Словом, живем как люди". Сегодня в режиме онлайн работают все крупнейшие музеи России и мира, проводя в день десятки экскурсий. Количество виртуальных визитеров Эрмитажа за месяц приблизилось к 11 миллионам человек, - это почти вдвое больше цифр обычных ежегодных посещений. И похожая ситуация - во всех крупнейших культурных учреждениях страны. Театры на самых разных платформах выкладывают записи своих лучших постановок. Актеры устраивают онлайн-концерты, предоставляя возможность публике бесплатно наслаждаться их творчеством. Флешмобы, которые проводят музыканты знаменитых оркестров, радуя слушателей, разрушают творческое одиночество. Высокий и низкий юмор всех времен и народов, классический и творимый на наших глазах, стал частью повседневной жизни, - это важнейшая культурная рефлексия людей по поводу происходящих событий. Значительно большим успехом, чем прежде, пользуются все серьезные акции, проводимые в виртуальном пространстве. Достаточно назвать кинотеатральный фестиваль "Российской газеты" "Дубль дв@" - начавшись 1 апреля, он привлек внимание миллионов зрителей. И телевидение переживает свою эпоху Возрождения, удерживая у своих экранов не только публику 40+, но и новую молодую аудиторию, которая вынужденно оказалась дома с родителями. Каналы идут на сознательные финансовые риски, предлагая в эти апрельские дни премьеры новых сериалов и программ, - достаточно назвать премьеру телеэпопеи "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной, который с грядущего понедельника начнет показывать "Россия 1".

В процесс самодеятельного творчества включились миллионы пользователей интернета. Домашний любительский театр становится мировым достоянием. Понятно, что в социальных сетях уже слышны голоса тех, кто устал от онлайн-просмотров, кого не удовлетворяет лишь виртуальное общение с искусством. Не сомневаюсь, их будет еще больше к концу апреля. Но очевидно и другое: художественная культура умеет эффективно воздействовать на душевное здоровье нации, предохраняя людей от индивидуальных и групповых истерик, от страха перед неопределенностью настоящего и весьма мрачных прогнозов на будущее. Уверенно завоевав пространство телевидения и интернета, она позволяет сохранить определенную психическую устойчивость людям, замкнутым в ограниченном пространстве своих жилищ и готовящимся к "новой реальности", в которой даже министр финансов А. Силуанов не обещает ничего радостного.

Спасая экономику, нельзя забывать об экономике культуры. Хлебом-то накормим, а что делать с душой?

Стабилизирующую роль искусства в период грядущего мирового экономического кризиса трудно переоценить. Но, похоже, вернуться к нормальной жизни учреждениям культуры - как государственным, так и негосударственным - удастся нескоро. И если в Австрии, где с 14 апреля сокращают ограничительные меры, связанные с карантином, планируют начинать публичные мероприятия в конце июня, то в США с большой осторожностью информируют публику об открытии музеев лишь в сентябре. Полагаю, что и в российских городах-миллионниках, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, появится возможность публичных мероприятий в закрытых помещениях не раньше второй половины июля, а то и в августе. Учреждения культуры, которые в очередной раз доказали свою сущностную необходимость Отечеству, несут огромные убытки, не меньшие, чем перевозчики, туроператоры и торговые сети. Спасая экономику, нельзя забывать об экономике культуры. Хлебом-то накормим, что с душой будем делать?