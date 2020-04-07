СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе

Борьба с опасным вирусом вынуждает сотрудников Следственного комитета помимо своих основных обязанностей проверять и ложь, которую распространяют отдельные граждане.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов. Опубликованные материалы сопровождаются видеозаписью. На самом деле эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы.

По поручению Александра Бастрыкина по этому факту следственным управлением СК России по Республике Башкортостан незамедлительно организована процессуальная проверка. Следствие должно выяснить все обстоятельства видеосъемки, установить тех, кто распространял несоответствующие действительности сведения, и дать правовую оценку действиям этих людей.

Петренко объяснила, что Главному следственному управлению по Москве также поручено организовать проверку в связи с появлением в сети многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами. При этом производителями таких масок зачастую являются граждане, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, но не имеющие отношение к производству медицинской продукции.

В то же время Бастрыкин поручил доложить ему о том, как продвигается проверка в Татарстане, организованная по факту препятствия легковым автомобилем проезда машины скорой помощи. В результате доставленный в больницу пациент скончался.

Ход проведения всех этих проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.