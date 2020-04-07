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07.04.2020 17:55
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о фейковом взрыве с коронавирусом в России

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет ищет пользователя интернета, который разместил в Twitter ложь о том, что коронавирус создали в России. Против него возбудили уголовное дело в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

Дело завели, как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ - это "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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- Установлено, что один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре "Вектор", после чего путем взрыва умышленно распространен на территориях России и КНР. Таким образом указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, - объяснила представитель СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Распространение коронавируса COVID-19

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