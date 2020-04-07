СК возбудил дело о фейковом взрыве с коронавирусом в России

Дело завели, как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ - это "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

- Установлено, что один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре "Вектор", после чего путем взрыва умышленно распространен на территориях России и КНР. Таким образом указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, - объяснила представитель СКР.