Скрыпник назначен главой Росаккредитации

Новым руководителем Федеральной службы по аккредитации стал замглавы этого ведомства Назарий Скрыпник. Соответствующее распоряжение подписано во вторник, 7 апреля, председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Назначить Скрыпника Назария Викторовича руководителем Федеральной службы по аккредитации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Назарий Скрыпник родился в 1983 году в Пермской области. В 2005 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Затем работал в ряде коммерческих структур. С сентября 2019 года занял должность замглавы Росаккредитации.