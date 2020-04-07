Скворцова рассказала, когда начнется спад коронавируса в России

При этом, по ее словам, нужно еще порядка 10-14 дней до выхода на плато, то есть на уровень, когда инфицирование будет стабильным, без резких скачков.

"После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону", - уточнила Скворцова. По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

"На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила она.

Скворцова считает, что ситуация с коронавирусом в России на данный момент развивается по одному из самых благоприятных сценариев. И все потому, что страна предприняла опережающие меры, включая самоизоляцию граждан. Резкого роста заболевших пока нет. Прирост по заболеваемости коронавирусом в России составляет 18-20 процентов, что позволяет справляться с лечением.