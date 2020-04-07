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07.04.2020 21:31
Рубрика: Общество

Скворцова рассказала, когда начнется спад коронавируса в России

Текст: Ольга Игнатова
В июне можно ожидать спада распространения коронавирусной инфекции в России, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

При этом, по ее словам, нужно еще порядка 10-14 дней до выхода на плато, то есть на уровень, когда инфицирование будет стабильным, без резких скачков.

Фото: РИА Новости
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"После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону", - уточнила Скворцова. По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

"На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила она.

Скворцова считает, что ситуация с коронавирусом в России на данный момент развивается по одному из самых благоприятных сценариев. И все потому, что страна предприняла опережающие меры, включая самоизоляцию граждан. Резкого роста заболевших пока нет. Прирост по заболеваемости коронавирусом в России составляет 18-20 процентов, что позволяет справляться с лечением.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Распространение коронавируса COVID-19

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