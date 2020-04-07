Смертность в Беларуси в I квартале снизилась на 4 процента

Анализируя статистику, представленную структурами здравоохранения, президент Беларуси, выступая на совещании 7 апреля, обратил внимание, что "общая смертность в стране за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4 процента, а от пневмоний - на 9 процентов".

Привел данные Александр Лукашенко и по других видам заболеваний, сообщает его пресс-служба. В январе-марте 2020 года, по его словам, от болезней системы кровообращения в республике умерли 18,5 тысячи человек, от онкологии - почти 5 тысяч. От пневмонии за три месяца текущего года скончались 254 человека. Он также озвучил информацию, согласно которой, только с начала года в РБ из-за внешних причин погибли 860 человек, что на 15 человек меньше, чем в 2019 году.

Глава государства уточнил, что из названного числа около 400 человек погибли в результате самоубийств, 85 - убийств, на пожарах погибли 206 человек, в ДТП - 107. "В среднем по республике по указанным выше причинам за неделю погибают 60-70 человек. С 30 марта по 5 апреля - почти 70 человек. А от коронавируса скончались 13 человек", - привел цифры президент.

Правда, при этом он пояснил, что это не снимает нагрузки и ответственности в борьбе с главной мировой проблемой. "Нет. Мы как никогда объединились в этой борьбе и должны выстоять", - убежденно заявил Лукашенко.

Но при этом каждый должен заниматься своим делом, добавил он. "Без паники. Мы должны с вами победить красиво, спасти людей достойно. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - резюмировал белорусский лидер.