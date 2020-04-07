"Союзмультфильм" назвал самые популярные мультфильмы на карантине

В дни самоизоляции мультфильм "Простоквашино" посмотрели почти пять миллионов раз - таково суммарное количество просмотров всех эпизодов истории о жителях знаменитой деревни на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube.

На втором месте по популярности оказалась "Оранжевая корова". Серии об оранжевом семействе - мама, папа и два теленка Бо и Зо - набрали более двух миллионов просмотров, сообщают в пресс-службе "Союзмультфильма".

Кроме того, зрители часто смотрели "Ну, погоди!" (режиссер Вячеслав Котеночкин), мультфильмы "Даша и людоед" (Наталья Суринович) и "Хочу жить в зоопарке" (Евгения Голубева).

Всего же любители отечественной анимации провели за последние недели на канале "Союзмультфильма" более четырех миллионов часов.

Кстати, создатели любимых детских мультфильмов запустили с марта фестиваль "Союзмульткарантин". Сейчас идет его третья неделя. Проект представляет зрителям марафон авторского короткометражного кино. Анимационные фильмы появляются на ресурсе Vimeo ежедневно в течении марта - апреля. Всего планируется разместить более 60 картин.