Совершенно новая камера появится в смартфонах в следующем месяце

Инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети WeiBo опубликовал информацию о том, что тестирует загадочный 192-мегапиксельный смартфон, который представят широкой публике уже в следующем месяце. "Это не тот телефон, который вы ожидаете", - заинтриговал он.

Напомним, что Samsung уже работает над сенсором в 150 мегапикселей, и он будет представлен позже. Как и в случае со 108-мегапиксельным сенсором, его сначала поставит в свои смартфоны Xiaomi, а потом уже он появится в смартфонах южнокорейцев. Ожидается, что 150-мегапиксельный сенсор также получат Oppo и Vivo, но уже в 2021 году.

Производитель чипов Qualcomm готов к поддержке таких сенсоров. "Мы полностью сертифицировали наши процессоры для работы с таким модулем", - цитирует представителя компании портал Gadgets 360.