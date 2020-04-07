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Совершенно новая камера появится в смартфонах в следующем месяце

Текст:   Иван Черноусов
07.04.2020,  
15:24

Инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети WeiBo опубликовал информацию о том, что тестирует загадочный 192-мегапиксельный смартфон, который представят широкой публике уже в следующем месяце. "Это не тот телефон, который вы ожидаете", - заинтриговал он.

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Напомним, что Samsung уже работает над сенсором в 150 мегапикселей, и он будет представлен позже. Как и в случае со 108-мегапиксельным сенсором, его сначала поставит в свои смартфоны Xiaomi, а потом уже он появится в смартфонах южнокорейцев. Ожидается, что 150-мегапиксельный сенсор также получат Oppo и Vivo, но уже в 2021 году.

Производитель чипов Qualcomm готов к поддержке таких сенсоров. "Мы полностью сертифицировали наши процессоры для работы с таким модулем", - цитирует представителя компании портал Gadgets 360.

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