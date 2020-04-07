США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали анализ заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 у детей в возрасте до 18 лет. Главный вывод - дети действительно в целом легче переносят коронавирус и часто вообще бессимптомно, но поэтому они могут быть потенциально опасными разносчиками.

Из 149 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в США 2572 человека - дети в возрасте до 18 лет, это 1,7 процента всех выявленных случаев. Всего за время наблюдений погибло три ребенка с положительными тестами на COVID-19. Мальчики болеют немного чаще, чем девочки. Самая распространенная группа (32 процента детей) - 15-17 лет.

У детей реже проступают мире симптомы лихорадки и кашля, чем у взрослых - 77 процентов против 93 процентов случаев. Они также реже сообщают о боли в мышцах, ангине, головной боли и диарее, а также реже нуждались в госпитализации (5,7 процентов против 10 процентов среди взрослых заболевших). Но риск подхватить вирус и получить осложнения существенно возрастает при наличии сопутствующих заболеваний. В группе риска дети хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми болезнями и иммуносупрессией, а также младенцы возрастом до одного года.

Ученые оговариваются, что из-за высокой нагрузки и отсутствии некоторых статистических данных их информацию пока нужно интерпретировать с осторожностью. Кроме того, исследователи могли недооценивать серьезность заболевания или симптомы, которых появились позднее. На статистику влияют даже небольшие различия методов тестирования коронавируса в разных юрисдикциях. Тем не менее, все эти данные помогут лучше распознавать инфекцию и успешнее бороться с ней.