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07.04.2020 12:29
Рубрика: В мире

Страховщики США вернут деньги водителям, остающимся дома на изоляции

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две крупные американские страховые компании - Allstate и American Family Insurance - объявили в понедельник, что вернут клиентам автострахования около 800 миллионов долларов, поскольку во время кризиса с коронавирусом многие водители перестали ездить на своих машинах или ездили гораздо меньше.

Фото: iStock
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Allstate заявила, что возместит около 15% страховых премий, уплаченных ее клиентами в апреле и мае, что в общей сложности составит около 600 миллионов долларов, сообщает CNN. "Учитывая беспрецедентное снижение вождения, клиенты получат компенсации, - заявил генеральный директор Allstate Том Уилсон. - Это справедливо, потому что сокращение вождения означает меньшее количество аварий".

Компенсации Allstate будут направлены всем клиентам из США и Канады. American Family Insurance, которая обслуживает клиентов только в 19 американских штатах, также заявила, что ее платежи пойдут всем ее клиентам. Компания вернет около 50 долларов за автомобиль, который отдельная семья застраховала в ней посредством единовременного платежа. Общие выплаты составят 200 миллионов долларов.

Allstate и American Family также заявили, что их клиенты, которые испытывают финансовые проблемы из-за потери дохода, могут задержать выплаты страховых взносов без штрафа, если они обратятся в компании. Эти два страховщика также приняли решение расширить страховое покрытие для клиентов, которые используют свои личные транспортные средства для доставки продуктов питания, лекарств и других товаров.

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