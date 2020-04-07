Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2020 г. признано не действующим со дня вступления решения суда в законную силу второе предложение подпункта "б" пункта 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. N 91н.

Решение суда вступило в законную силу 4 марта 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. признано не действующим со дня принятия письмо Федеральной антимонопольной службы от 18 июня 2019 г. N ИА/50880/19 "О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части заключения государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения".

Решение суда вступило в законную силу 19 марта 2020 г.