Астрономы объяснили экстремальные температуры на Сатурне

Новости

В Оренбурге депутаты на свои деньги купят продукты для нуждающихся 16:10
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе 16:09
На Кубани сотрудника ГИБДД обвинили во взятке в 1,5 млн рублей 16:09
В России появилась самая дорогая версия Hyundai Solaris 16:03
Армения закрывает въезд для всех иностранцев 16:02
Средства реабилитации инвалидам хотят выдавать рядом с домом 15:57
В закрытом зоопарке Гонконга впервые за 10 лет начали размножаться панды 15:54
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония 15:44
Сингапур столкнулся со второй волной коронавируса 15:42
Медведев назвал принудительные отпуска в условиях коронавируса незаконными 15:35
В Петербурге при госпитализации начнут брать тест на коронавирус 15:34
В штате Сан-Паулу спрогнозировали более 100 тысяч смертей от коронавируса 15:29
Совершенно новая камера появится в смартфонах в следующем месяце 15:24
"Триумфы" Балтфлота отразили условный ракетный удар по Калининграду 15:23
Футболист Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона 15:20
На телефон 112 в Москве с вопросами о COVID-19 позвонили более 3 тысяч раз 15:20
В СКФО появился первый центр с правом подтверждать COVID-19 15:20
В Зальцбурге отменили майский фестиваль Пятидесятницы 15:16
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности 15:16
В Петербурге в Покровской больнице выявлены шесть случаев COVID-19 15:14
В Минобороны рассказали, как российские военные помогают Италии и Сербии 15:13
Москвичи увидят суперлуние 15:09
Круизный лайнер MSC Magnifica стал местом изоляции для 2 тысяч пассажиров 15:08
Белый медведь парализовал работу на мурманском судне 15:04
Видео: байкер хотел восхитить публику кульбитами, но сумел лишь насмешить 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 14:54
Рубрика: Общество

Астрономы объяснили экстремальные температуры на Сатурне

Текст: Денис Передельский

Международная команда астрономов проанализировала данные, полученные при помощи космического аппарата Cassini, и пришла к выводу, что атмосфера Сатурна нагревается под влиянием электрических токов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Известно, что верхние слои атмосферы газовых гигантов - Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна - такие же горячие, как у Земли. Но в отличие от нашей планеты, Солнце расположено слишком далеко от этих внешних планет. Поэтому до сих пор ученым не удавалось объяснить причины возникновения столь высоких температур. Источник этого тепла считался одной из главных загадок планетарной науки.

Фото: iStock
Астрономы объяснили образование пяти самых известных спутников Урана

В новом исследовании ученые дают достоверное объяснение того, что так сильно нагревает верхние слои атмосферы Сатурна. Работа базируется на данных, полученных при помощи космического аппарата Cassini. Астрономы считают, что атмосферу этого газового гиганта буквально нагревают северное и южное полярные сияния.

Исследователи пишут, что эти сияния являются результатом взаимодействия солнечных ветров и заряженных частиц, испускаемых спутниками Сатурна. Они создают электрические токи, которые "разжигают" полярные сияния и нагревают верхние слои атмосферы.

"Полученный набор данных позволил впервые взглянуть на верхние слои атмосферы от полюса до полюса и проследить динамику того, как на различной высоте изменяется температура", - говорит ведущий автор исследования Зара Браун из Университета Аризоны.

Информацию, необходимую для определения температуры, ученым дало измерение плотности атмосферы. Они выяснили, что плотность уменьшается с высотой, а скорость ее снижения зависит именно от температуры. Также астрономы обнаружили, что температура достигает максимума вблизи полярных сияний. Это указывает на то, что полярные электрические токи нагревают верхнюю часть атмосферы.

Совместные измерения плотности и температуры помогли ученым вычислить скорость ветра. Оказалась, что на Сатурне имеется глобальная система ветров, способная распределять энергию, создаваемую электрическими токами. Эта энергия "откладывается" около полюсов. В результате эти области нагреваются вдвое сильнее, чем если бы они нагревались только от Солнца.

"Полученные результаты важны для нашего общего понимания природы планетарных верхних слоев атмосферы, - считает соавтор исследования Томми Коскинен, член команды Cassini. - Они помогают решить вопрос о том, почему верхняя часть атмосферы настолько горячая, а остальная часть атмосферы - из-за большого расстояния от Солнца - холодная".

НАСА объяснило, как астронавты будут работать на Луне
"Настойчивость" оснастили колесами и парашютом для миссии на Марс
Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ