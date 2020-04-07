Трафик в крупных продуктовых сетях за неделю упал более чем в полтора раза

Затоваренные крупой и макаронами, торговые сети не могут теперь столько продать и несут убытки. Но это только полбеды. В последнее время поставщики продуктов питания в массовом порядке стали повышать закупочные цены.

После ажиотажного спроса на продукты питания в середине марта торговые сети сформировали достаточный запас продуктов питания. И в случае повторения пиковой нагрузки без труда выдержат ее, заявил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков на онлайн-пресс-конференции 7 марта. По его словам, та неординарная ситуация потребовала от сетей серьезных усилий по привлечению дополнительного персонала, транспорта, увеличению объемов закупок, привлечению новых поставщиков. Помогла помощь властей, прежде всего в снятии административных барьеров. В итоге прилавки заполнены продуктами, дефицита социально значимых товаров не возникло. При этом, подчеркивает Беляков, все дополнительные затраты ретейлеры не транслировали в цены для потребителей.

Теперь же, по его словам, возникла другая проблема. "Когда сети затарились и ажиотаж прошел, мы оказались в ситуации большого количества продуктов при снижении трафика и среднего чека. Сейчас мы пожинаем плоды невозвратных инвестиций", - рассказал Беляков. По его словам, в меньшей степени пострадали магазины "у дома" - там трафик просел на 20-30%, а в больших магазинах он снизился на 50-60%.

С другой стороны, поставщики стали заявлять о намерениях повысить закупочные цены. "Мы не хотим любыми способами и любой ценой заставлять держать цены. Мы не можем выкрутить руки себе и поставщикам, иначе завтра мы останемся без поставщиков", - объясняет Беляков. Вместе с тем, по его словам, чтобы повышение цен было "разумным", совместно с органами власти торговые сети сейчас анализируют каждое такое обращение поставщика - обосновано оно или нет. Во многих случаях совместными усилиями с поставщиками удается договориться повышать цены в меньшей степени.

О возможном повышении цен на отдельные продукты питания от 5 до 20% накануне предупредил "Руспродсоюз". По словам его представителя, подорожают те товары, себестоимость производства которых серьезно изменилась с ослаблением рубля: кофе, чай, специи, консервы, макароны, рыба. По данным Росстата, в марте уже наблюдался рост цен на отдельные продукты питания. Так, сахар-песок подорожал в среднем на 13,5%, гречка - на 6,2%.

Подорожают те товары, себестоимость производства которых серьезно изменилась с ослаблением рубля: кофе, чай, специи, консервы, макароны, рыба

Минсельхоз на постоянной основе мониторит цены производителей, а также объемы производства основных категорий продовольствия, заверили "РГ" в ведомстве. Ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная, утверждают там. При этом в ведомстве признают, что на цены новых поставок импортной продукции может оказывать влияние произошедшее в марте ослабление рубля. Что касается отечественной продукции, в ведомстве считают, что "заявляемый рост цены требует отдельного внимания ФАС России".