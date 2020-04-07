Трафик в крупных продуктовых сетях за неделю упал более чем в полтора раза

Новости

Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:42
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
Принц Гарри и Меган Маркл назовут свою компанию в честь сына 18:01
Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата начала продаж 18:00
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции 17:58
Вице-президент РСПП призвал поддержать промышленные предприятия 17:55
СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина 17:52
Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке 17:42
Netflix опубликовал трейлер нового боевика с Крисом Хемсвортом 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Хлеб ненасущный

Трафик в крупных продуктовых сетях за неделю упал более чем в полтора раза
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Затоваренные крупой и макаронами, торговые сети не могут теперь столько продать и несут убытки. Но это только полбеды. В последнее время поставщики продуктов питания в массовом порядке стали повышать закупочные цены.
В больших гипермаркетах трафик просел сразу вдвое, в магазинах у дома - всего на 20-30%. Фото: Сергей Куксин/ РГ В больших гипермаркетах трафик просел сразу вдвое, в магазинах у дома - всего на 20-30%. Фото: Сергей Куксин/ РГ
В больших гипермаркетах трафик просел сразу вдвое, в магазинах у дома - всего на 20-30%. Фото: Сергей Куксин/ РГ

После ажиотажного спроса на продукты питания в середине марта торговые сети сформировали достаточный запас продуктов питания. И в случае повторения пиковой нагрузки без труда выдержат ее, заявил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков на онлайн-пресс-конференции 7 марта. По его словам, та неординарная ситуация потребовала от сетей серьезных усилий по привлечению дополнительного персонала, транспорта, увеличению объемов закупок, привлечению новых поставщиков. Помогла помощь властей, прежде всего в снятии административных барьеров. В итоге прилавки заполнены продуктами, дефицита социально значимых товаров не возникло. При этом, подчеркивает Беляков, все дополнительные затраты ретейлеры не транслировали в цены для потребителей.

Фото: РИА Новости
Почему продукты из супермаркета так долго доставляют

Теперь же, по его словам, возникла другая проблема. "Когда сети затарились и ажиотаж прошел, мы оказались в ситуации большого количества продуктов при снижении трафика и среднего чека. Сейчас мы пожинаем плоды невозвратных инвестиций", - рассказал Беляков. По его словам, в меньшей степени пострадали магазины "у дома" - там трафик просел на 20-30%, а в больших магазинах он снизился на 50-60%.

С другой стороны, поставщики стали заявлять о намерениях повысить закупочные цены. "Мы не хотим любыми способами и любой ценой заставлять держать цены. Мы не можем выкрутить руки себе и поставщикам, иначе завтра мы останемся без поставщиков", - объясняет Беляков. Вместе с тем, по его словам, чтобы повышение цен было "разумным", совместно с органами власти торговые сети сейчас анализируют каждое такое обращение поставщика - обосновано оно или нет. Во многих случаях совместными усилиями с поставщиками удается договориться повышать цены в меньшей степени.

О возможном повышении цен на отдельные продукты питания от 5 до 20% накануне предупредил "Руспродсоюз". По словам его представителя, подорожают те товары, себестоимость производства которых серьезно изменилась с ослаблением рубля: кофе, чай, специи, консервы, макароны, рыба. По данным Росстата, в марте уже наблюдался рост цен на отдельные продукты питания. Так, сахар-песок подорожал в среднем на 13,5%, гречка - на 6,2%.

Подорожают те товары, себестоимость производства которых серьезно изменилась с ослаблением рубля: кофе, чай, специи, консервы, макароны, рыба

Минсельхоз на постоянной основе мониторит цены производителей, а также объемы производства основных категорий продовольствия, заверили "РГ" в ведомстве. Ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная, утверждают там. При этом в ведомстве признают, что на цены новых поставок импортной продукции может оказывать влияние произошедшее в марте ослабление рубля. Что касается отечественной продукции, в ведомстве считают, что "заявляемый рост цены требует отдельного внимания ФАС России".

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Банк России опустил курс доллара ниже 76 рублей
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле