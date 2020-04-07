Трамп обвинил ВОЗ в неверных рекомендациях по борьбе с коронавирусом

"ВОЗ сильно напортачила. По каким-то причинам (организация) финансируется в основном Соединенными Штатами, но очень зациклена на Китае. Мы это хорошенько изучим", - написал во вторник американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

При этом глава Белого дома утверждает, что ВОЗ рекомендовала Вашингтону не приостанавливать прием пассажиров из Китая, когда распространение опасного коронавируса только начиналось в Ухане и других регионах КНР.

"К счастью, я сразу отверг их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они нам дали столь ошибочную рекомендацию?" - поставил вопрос американский лидер.

Как сообщает информагентство Reuters, в ВОЗ пока никак не отреагировали на прозвучавшие претензии главы администрации США. Тем временем, политики на Капитолийском холме все жестче критикуют ВОЗ - ряд американских сенаторов уже потребовал отставки руководства этой международной организации.

Напомним, что на текущий момент Соединенные Штаты лидируют по числу заразившихся COVID-19. Согласно информации отслеживающего развитие эпидемии Университета имени Джонса Хопкинса, на текущий момент в стране зафиксировано 369 тысяч случаев заражения, умерли от инфекции более 11 тысяч американцев.